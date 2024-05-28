Anne Sütü Önemli Peki Ya Sonrası? Bebekler İçin Doğal ve Sağlıklı Beslenme Önerileri

Bebekler için mükemmel bir protein ve kalsiyum kaynağı olan doğal yoğurt, sindirimi kolay ve besleyici bir seçenektir. Üzerine biraz püre meyve veya pekmez ekleyerek tadını daha da renklendirebilirsiniz.

Unutmayın yoğurdunuzu evde kolayca kendiniz de yapabilir, bu değerli besini minik yavrunuza en doğal hali ile sunabilirsiniz.