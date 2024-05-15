Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Önünde Hasta Yakınları Çiğ Köfte Yoğurup Nargile İçti

Ülkemizde her an her yerde birbirinden ilginç görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Bu eşsiz görüntüler, gündelik yaşamın sıradanlığını kırarak, bize hayatın ne kadar renkli ve çeşitli olduğunu hatırlatırken bazen, başkaları yerine utanmamıza da sebep olabiliyor..
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Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir hastanın yakınları, çiğ köfte yoğurup nargile içti.
Hasta yakınlarının o keyif anları, bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İşte o görüntüler;
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