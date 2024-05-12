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Pendik’te Yol Kenarında Bekleyen Bir Kadının Üzerine Bir Otomobilin İçinden Yangın Söndürme Tüpü Sıktılar

Pendik’te Yol Kenarında Bekleyen Bir Kadının Üzerine Bir Otomobilin İçinden Yangın Söndürme Tüpü Sıktılar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 10:26

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Son dönemde insanların birbirinden ilginç hareketlerine çok sık şahit olmaya başladık. Çoğunlukla toplumsal çürümenin göstergesi olan bu eylemler her geçen gün sinirlerimizi daha da bozuyor.

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Pendik’te bir şahıs, otomobiliyle ilerlerken yol kenarında bekleyen bir kadının üzerine yangın tüpü sıktı.

Pendik’te bir şahıs, otomobiliyle ilerlerken yol kenarında bekleyen bir kadının üzerine yangın tüpü sıktı.

Kadının koşarak kaçmaya çalıştığı o anlar, arkadan gelen araç tarafından kaydedildi.

Kadının koşarak kaçmaya çalıştığı o anlar, arkadan gelen araç tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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engn

Araba plakası belli, bulup böyle eğlence olmayacağı adli makamlarca kendilerine gösterilmeli

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