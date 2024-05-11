Annesinin Mezarı Bir Yakını Tarafından Açılan Kadın Yaşadığı Travmayı Anlattı: "Mezardan Çıkarmaya Çalışmış"

İnsan doğasının karanlık bir yüzü, bazen öyle bir boyuta ulaşır ki, insanlık sınırlarını aşar. Bu sebeple artık birçoğumuz duyduğumuz kan dondurucu olaylar karşısında ne tepki vereceğimizi bile bilemez hale geldik.
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Bir kadın, annesinin mezarının bir yakını tarafından nasıl açılıp tahrip edildiğini anlattı.
Kendilerinde büyük bir travma yaratan bu olayda, şahsın telefonla arayıp yaptıklarını büyük bir iştahla anlatması ise kan dondurdu.
Detayları ise çektiği bir video ile anlattı;
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