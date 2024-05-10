Bir Psikolog Danışanlarından Duyduğu En Zor Cümleleri Paylaştı: "Bağırsam Duyulmuyor, Üzülsem Sorgulanmıyor"

Beden sağlığı kadar kıymetli olan bir diğer unsur da psikolojik sağlıktır. Fiziksel sağlığınız ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer psikolojik olarak sağlıklı değilseniz, bu durum genel yaşam kalitenizi olumsuz etkiler. Dolayısıyla, tıpkı beden sağlığımızı korumak için spor yapar, dengeli beslenir ve düzenli olarak doktor kontrolüne gider gibi, psikolojik sağlığımızı korumak için de gerekli önlemleri almalıyız. Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmek, olumlu düşünmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak oldukça önemli.