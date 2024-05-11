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Sivas'ta Kızını ve Kendisini Korumak İçin Başıboş Köpekleri Vuran Baba Konuştu: "Çocuklarımız Ölse Ne Olacak?"

Sivas'ta Kızını ve Kendisini Korumak İçin Başıboş Köpekleri Vuran Baba Konuştu: "Çocuklarımız Ölse Ne Olacak?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 15:40

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir baba, 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden 4'ünü silahla vurmuş, bu olay üzerine hayvan hakları savunucuları baba hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

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O baba konu üzerine açıklama yaptı ve o gün yaşananları anlattı.

O baba konu üzerine açıklama yaptı ve o gün yaşananları anlattı.

"10-15 tane it çocuğuma saldırıyor, eşim koşuyor ona da saldırıyorlar. Ben de sinirle geldim bana da saldırırlarken üstlerine ateş açtım. Çocuklarımız ölse ne olacak?" diyen baba uzun süredir gerekli mercilere durumu anlatmaya çalıştığını ama bir sonuç alamadığını belirtti.

"10-15 tane it çocuğuma saldırıyor, eşim koşuyor ona da saldırıyorlar. Ben de sinirle geldim bana da saldırırlarken üstlerine ateş açtım. Çocuklarımız ölse ne olacak?" diyen baba uzun süredir gerekli mercilere durumu anlatmaya çalıştığını ama bir sonuç alamadığını belirtti.

İşte o açıklama;

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Malum Şahıs

köpektapar : 10-15 tane köpek eşine,çocuklarına saldırıyorsa başını okşa gider :)

thelinguist

her duyduğunuza inanmasanız? videosu var mı? boş laf anca

grandport

hayvanlara karşı değilim ama.. bu köpek olayı tamamen raydan çıktı.. artık içgüdüsel organize hareket ediyorlar. daha geçen hafta mahallemde bi hayvanseveri ... Devamını Gör

Semih Kurnaz

Köpektaparlara laf anlatamazsın abicim. Kaç tane haber okudum, köpek saldırı yüzünden yola altayıp arabanın altında kalan, 5-10 köpeğin arasında kalıp parçal... Devamını Gör