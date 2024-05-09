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İstanbul'da Bir Lisede Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Sırasında AFAD Görevlisi Yüksekten Yere Çakıldı

İstanbul'da Bir Lisede Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Sırasında AFAD Görevlisi Yüksekten Yere Çakıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 17:06

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Tatbikatlar, acil durumda yaşanabilecekleri karşı hazırlıklı olabilmemiz için oldukça önemli.  Tatbikatlar, olası acil durumları simüle ederek, bizlere bu tür durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğretir. Fakat bazen tatbikatlarda bile beklenmedik durumlar yaşanabiliyoruz.

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Bakırköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında AFAD görevlisi yere düştü.

Bakırköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında AFAD görevlisi yere düştü.

Öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşen olay yürekleri ağızlara getirdi.

Öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşen olay yürekleri ağızlara getirdi.

İşte o anlar;

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