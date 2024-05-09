İstanbul'da Bir Lisede Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Sırasında AFAD Görevlisi Yüksekten Yere Çakıldı

Tatbikatlar, acil durumda yaşanabilecekleri karşı hazırlıklı olabilmemiz için oldukça önemli. Tatbikatlar, olası acil durumları simüle ederek, bizlere bu tür durumlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğretir. Fakat bazen tatbikatlarda bile beklenmedik durumlar yaşanabiliyoruz.