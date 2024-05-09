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Karabük’te Bir Grup Genç Önce Kaza İhbarı Yaptı Arıdından Gelen Polisleri Meşale, Pasta ve Mısırla Karşıladı

Karabük’te Bir Grup Genç Önce Kaza İhbarı Yaptı Arıdından Gelen Polisleri Meşale, Pasta ve Mısırla Karşıladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:58 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 11:08

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Ülkemizin mizah anlayışı ve şaka yapma konusundaki yeteneği tartışılmaz. Bu, belki de bizim en belirgin ve en sevilen özelliklerimizden biri. Çünkü mizah anlayışımız da pek çok özelliğimiz gibi eşsiz.

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Karabük’te gençler polislere jest yapmak için önce kaza ihbarı yaptı; ihbar üzerine gelen polisleri meşale, pasta ve mısırla karşıladı.

Karabük’te gençler polislere jest yapmak için önce kaza ihbarı yaptı; ihbar üzerine gelen polisleri meşale, pasta ve mısırla karşıladı.

Kimileri bu jesti tatlı bulurken kimileri ise 'polisi meşgul etmek' olarak yorumladı.

Kimileri bu jesti tatlı bulurken kimileri ise 'polisi meşgul etmek' olarak yorumladı.

İşte o şaka;

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zeka sıkıntısı var ya

merve

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