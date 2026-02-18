Anderson Talisca'nın Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı Forması Giyme İhtimali Var Mı?

Talisca, Brezilya A Milli Takımı'na 2018 yılında Almanya ve Rusya maçları için davet edildi. Ancak süre alamadığı için milli takım değiştirme hakkı devam ediyor.

Ancak Talisca şu an için Türk vatandaşı statüsünde yer almıyor. Milli takımda oynaması için öncelikle T.C. vatandaşlığına geçmesi gerekiyor. Özel bir izinle Türk vatandaşlığı alsa bile burada da FIFA devreye giriyor.

FIFA'ya göre oyuncunun milli takımında oynamak istediği ülkede kesintisiz olarak en az 5 yıl yaşamış olması gerekiyor. Talisca, Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyse de Çin'e transferiyle bu süre sıfırlandı. 2025 başında Fenerbahçe'ye dönen Brezilyalı yıldızın Türkiye'de kalarak 2030 yılını beklemesi gerekiyor. Bu durumda da Talisca 36 yaşında uygun olabiliyor.

Kısaca özel izinle Türk vatandaşı olsa bile Talisca'nın 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı forması terletmesi imkansıza yakın.