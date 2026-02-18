onedio
Anderson Talisca'nın Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı Forması Giyme İhtimali Var Mı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.02.2026 - 15:36

2026 Dünya Kupası için play off maçlarına hazırlanan milli takım pek çok kişiye turnuvaya dair hayaller kurdurmaya başladı. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi Avrupa'nın öne çıkan futbolcularıyla altın jenerasyon olduğu dile getirilen takım için pek çok futbolsever kafasındaki kadroyu kurmaya başladı. Olası kadronun içinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca da var. Çünkü Talisca'nın Brezilya Milli Takımı ile süre alabildiği bir maç yok. Peki Talisca Türk vatandaşı olup milli takım forması giyebilir mi?

Bir X hesabı Talisca'nın milli takımda süre alamamasını gerekçe göstererek bir öneride bulundu.

twitter.com

Pek çok kişi bir dönem Mehmet Aurelio'nun milli takımda gösterdiği performanstan örnek vererek Talisca'nın devşirilmesi gerektiğini paylaştı. Bu fikir sosyal medyada adeta bir kampanyaya dönüştü.

Peki bu sezon performansıyla Fenerbahçe'yi taşıyan Talisca'nın Türkiye milli takımı giyme şansı var mı?

Talisca, Brezilya A Milli Takımı'na 2018 yılında Almanya ve Rusya maçları için davet edildi. Ancak süre alamadığı için milli takım değiştirme hakkı devam ediyor.

Ancak Talisca şu an için Türk vatandaşı statüsünde yer almıyor. Milli takımda oynaması için öncelikle T.C. vatandaşlığına geçmesi gerekiyor. Özel bir izinle Türk vatandaşlığı alsa bile burada da FIFA devreye giriyor. 

FIFA'ya göre oyuncunun milli takımında oynamak istediği ülkede kesintisiz olarak en az 5 yıl yaşamış olması gerekiyor. Talisca, Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyse de Çin'e transferiyle bu süre sıfırlandı. 2025 başında Fenerbahçe'ye dönen Brezilyalı yıldızın Türkiye'de kalarak 2030 yılını beklemesi gerekiyor. Bu durumda da Talisca 36 yaşında uygun olabiliyor.

Kısaca özel izinle Türk vatandaşı olsa bile Talisca'nın 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı forması terletmesi imkansıza yakın.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
