Amsterdam'da İnsanların Buzlanan Yolda Verdiği Mücadele Sosyal Medyada Viral Oldu

Amsterdam'da İnsanların Buzlanan Yolda Verdiği Mücadele Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.01.2026 - 09:57

Amsterdam, yılın her döneminde turistlerin ilgisini çeken bir yer. Özellikle kanal bölgesi kendine özgü atmosferi, dokusu ve yaşam tarzıyla dünyanın her yerinden turistlerin uğrak noktası. Yaşadığımız kışın zorlu şartlarından bu bölge de nasibini aldı elbette. Yerler kısa sürede buz tuttu. 

Ulaşımın genellikle yaya olarak ya da bisikletle sağlandığı bölgede insanlar zor anlar yaşadı. Kayan araçlar ise zarar gördü. İnsanların buzla mücale ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTVeFPsjH7H/
Soğuklar ne kadar daha devam edecek?

Soğuklar ne kadar daha devam edecek?

Ülkemizde de durum çok farklı değil. Aniden gelen sert kış tüm planları değiştirdi. Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışlı havanın Ocak ayının ortalarına kadar sert bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 18-19 Ocak tarihlerinden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. Meteorolojik tahminler, Ocak ayı boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya yer yer altında seyredeceğini gösterse de, Şubat 2026 itibarıyla hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerine çıkarak daha ılıman bir döneme girileceğine işaret ediyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
