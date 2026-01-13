Amsterdam'da İnsanların Buzlanan Yolda Verdiği Mücadele Sosyal Medyada Viral Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTVeFPsjH7H/
Amsterdam, yılın her döneminde turistlerin ilgisini çeken bir yer. Özellikle kanal bölgesi kendine özgü atmosferi, dokusu ve yaşam tarzıyla dünyanın her yerinden turistlerin uğrak noktası. Yaşadığımız kışın zorlu şartlarından bu bölge de nasibini aldı elbette. Yerler kısa sürede buz tuttu.
Ulaşımın genellikle yaya olarak ya da bisikletle sağlandığı bölgede insanlar zor anlar yaşadı. Kayan araçlar ise zarar gördü. İnsanların buzla mücale ettiği o anlar sosyal medyada viral oldu.
Soğuklar ne kadar daha devam edecek?
