Amazon’dan Türkiye Kararı: Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Uzay Sanayi ve Havacılık Üssü Oluyor!

“Amazon, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacak. Dünyanın her yerine internet verecek. Uydu üretimi için Avrupa’dan Çin’e kadar bütün bölgeye baktılar. Çin’den tedarik sorunları yaşanıyor. Avrupa’da nüfus yaşlanıyor ve yeni nesil çalışmak istemiyor. Boeing’te 2035 yılına kadar siparişler dolu. Trump, göreve geldiğinde Meksika ve Kanada’ya vergiler uygulayacağını söyledi. Meksika şu an bize göre yüzde 30 daha pahalı üretim yapıyor. Türkiye’de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan’ın robot sistemlerindeki know how’ı ve ucuz mühendislik Amazon’un Türkiye’yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan.”