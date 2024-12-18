Amazon’dan Türkiye Kararı: Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Uzay Sanayi ve Havacılık Üssü Oluyor!
Amazon’dan Türkiye Kararı: Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Uzay Sanayi ve Havacılık Üssü Oluyor!
Takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren Tezmaksan ile anlaşmaya varan dünyaca ünlü ABD’li firma Amazon, 1.500 uydu parçasının tamamını Türkiye’de üretecek. Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Türkiye’nin uzay sanayi ve havacılık üssü olacak. Amazon, ABD ve Meksika’daki tüm üretimi Sivas’a taşıma kararı aldı. İlk teslimatı 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefleyen Tezmaksan, Sivas’ta ikinci fabrika için de kolları sıvadı.
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Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’ün haberine göre, ABD’li teknoloji devi uydu üretimi için rotayı Türkiye’ye kırdı. Takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren Tezmaksan ile masaya oturan Amazon, ABD ve Meksika’daki tüm üretimi Sivas’a taşıma kararı aldı.
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Amazon’un yüksek maliyetler sebebiyle uydu üretimi için yeni bölge arayışına girdiğini belirten Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu şu açıklamaları yaptı:
Amazon’la iki ay önce el sıkıştıklarını aktaran Aydoğdu, deneme üretimine başladıklarını söyledi.
Sivas’ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, şu bilgileri verdi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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