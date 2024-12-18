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Amazon’dan Türkiye Kararı: Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Uzay Sanayi ve Havacılık Üssü Oluyor!

Amazon’dan Türkiye Kararı: Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Uzay Sanayi ve Havacılık Üssü Oluyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2024 - 08:45

Takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren Tezmaksan ile anlaşmaya varan dünyaca ünlü ABD’li firma Amazon, 1.500 uydu parçasının tamamını Türkiye’de üretecek. Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Türkiye’nin uzay sanayi ve havacılık üssü olacak. Amazon, ABD ve Meksika’daki tüm üretimi Sivas’a taşıma kararı aldı. İlk teslimatı 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefleyen Tezmaksan, Sivas’ta ikinci fabrika için de kolları sıvadı.

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Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’ün haberine göre, ABD’li teknoloji devi uydu üretimi için rotayı Türkiye’ye kırdı. Takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren Tezmaksan ile masaya oturan Amazon, ABD ve Meksika’daki tüm üretimi Sivas’a taşıma kararı aldı.

Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’ün haberine göre, ABD’li teknoloji devi uydu üretimi için rotayı Türkiye’ye kırdı. Takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren Tezmaksan ile masaya oturan Amazon, ABD ve Meksika’daki tüm üretimi Sivas’a taşıma kararı aldı.

Amazon’un yüksek maliyetler sebebiyle uydu üretimi için yeni bölge arayışına girdiğini belirten Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu şu açıklamaları yaptı:

Amazon’un yüksek maliyetler sebebiyle uydu üretimi için yeni bölge arayışına girdiğini belirten Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu şu açıklamaları yaptı:

Amazon, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacak. Dünyanın her yerine internet verecek. Uydu üretimi için Avrupa’dan Çin’e kadar bütün bölgeye baktılar. Çin’den tedarik sorunları yaşanıyor.  Avrupa’da nüfus yaşlanıyor ve yeni nesil çalışmak istemiyor. Boeing’te 2035 yılına kadar siparişler dolu. Trump, göreve geldiğinde Meksika ve Kanada’ya vergiler uygulayacağını söyledi. Meksika şu an bize göre yüzde 30 daha pahalı üretim yapıyor. Türkiye’de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan’ın robot sistemlerindeki know how’ı ve ucuz mühendislik Amazon’un Türkiye’yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan.”

Amazon’la iki ay önce el sıkıştıklarını aktaran Aydoğdu, deneme üretimine başladıklarını söyledi.

Amazon’la iki ay önce el sıkıştıklarını aktaran Aydoğdu, deneme üretimine başladıklarını söyledi.

2025 yılının ilk çeyreğinde ilk teslimatı gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Aydoğdu “Bir uydu 1.500 parçadan oluşuyor. İlk etapta 9 parçanın üretimini Türkiye’de yapacağız. Amazon, ABD ve Meksika’daki üretiminin tamamını Sivas’a taşıyacak. Bütün parçaları Türkiye’de üretmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Sivas’ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, şu bilgileri verdi:

Sivas’ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, şu bilgileri verdi:

Amazon ile masaya otururken fason üretim yapmayacağımızı söyledik. Çünkü uzay sanayi alanında know how’ı buraya getirmek istiyoruz. Onlar da kabul etti. 1.500 parçanın tamamını burada üretmeyi hedefliyoruz. Ancak hepsini Tezmaksan olarak üretmeyeceğiz. Biz 9 parçadan ikisinin üretimini İstanbul ve Bursa’daki bir firmaya yönlendirdik. Biz, bize ait olan parçaların üretimi üstleneceğiz. Diğer parçaları ise Sivas’ın çevresindeki Tokat, Yozgat ve Kayseri gibi illere yönlendireceğiz. Nasıl ki Almanya’da Stuttgart, ABD’de Detroit otomobil ve yan sanayi üssü olduğuysa Sivas ve bölgesinde uzay sanayi ve havacılıkta ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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