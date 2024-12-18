Amazon’dan Türkiye Kararı: Sivas, Yozgat, Tokat ve Kayseri; Uzay Sanayi ve Havacılık Üssü Oluyor!

“Amazon ile masaya otururken fason üretim yapmayacağımızı söyledik. Çünkü uzay sanayi alanında know how’ı buraya getirmek istiyoruz. Onlar da kabul etti. 1.500 parçanın tamamını burada üretmeyi hedefliyoruz. Ancak hepsini Tezmaksan olarak üretmeyeceğiz. Biz 9 parçadan ikisinin üretimini İstanbul ve Bursa’daki bir firmaya yönlendirdik. Biz, bize ait olan parçaların üretimi üstleneceğiz. Diğer parçaları ise Sivas’ın çevresindeki Tokat, Yozgat ve Kayseri gibi illere yönlendireceğiz. Nasıl ki Almanya’da Stuttgart, ABD’de Detroit otomobil ve yan sanayi üssü olduğuysa Sivas ve bölgesinde uzay sanayi ve havacılıkta ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.”