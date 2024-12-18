En Yaşlı Özelliklerini Paylaşarak Tespitin Dibine Vuran Kişiler

Yaşlılık gerek psikolojik gerek fizyolojik olarak bazı özelliklerin sık rastlandığı bir dönem. Bir de bedeni genç ruhu yaşlı olanlar var. Bu tip durumların da zaman zaman farkına varıyoruz ve yaşlandığımızı hissediyoruz. Twitter'da da bu soru soruldu ve birbirinden ilginç tespitler geldi.