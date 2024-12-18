En Yaşlı Özelliklerini Paylaşarak Tespitin Dibine Vuran Kişiler
En Yaşlı Özelliklerini Paylaşarak Tespitin Dibine Vuran Kişiler
Yaşlılık gerek psikolojik gerek fizyolojik olarak bazı özelliklerin sık rastlandığı bir dönem. Bir de bedeni genç ruhu yaşlı olanlar var. Bu tip durumların da zaman zaman farkına varıyoruz ve yaşlandığımızı hissediyoruz. Twitter'da da bu soru soruldu ve birbirinden ilginç tespitler geldi.
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Soru şöyleydi;
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Yanıtlara bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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