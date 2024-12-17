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Şansını Kaybedenlerden Bağlama Çalan Kratos'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Şansını Kaybedenlerden Bağlama Çalan Kratos'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2024 - 18:19

Yeni adı X olan Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Dilerseniz başlayalım.

Dilerseniz başlayalım.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir temenni...

Bir temenni...
twitter.com

Üsttekiyle tanışın.

Üsttekiyle tanışın.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Sivas sorunları...

Sivas sorunları...
twitter.com

Kolay değil.

Kolay değil.
twitter.com

Çoktan nişanlanmıştır.

Çoktan nişanlanmıştır.
twitter.com

Mantıklıymış.

Mantıklıymış.
twitter.com

Düzenli uyku önemli.

Düzenli uyku önemli.
twitter.com
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Yuh!

Yuh!
twitter.com

Yarın yine buralardayız 👋

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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