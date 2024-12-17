Galatasaray'ın Çizgi İsyanına İlkin Aydın da Sosyal Medyadan Destek Verdi

Galatasaray - Trabzonspor maçının en önemli pozisyonlarından biri topun çizgiyi geçip geçmediğinin tartışıldığı pozisyondu. Galatasaray cephesini isyan ettiren pozisyon sosyal medyada da sarı kırmızılılar tarafından oldukça tepki çekti. Galatasaray'ın maç sonucu paylaşımında da bu pozisyona yer verildi. Galatasaray'ın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın da bu paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi.