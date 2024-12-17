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Galatasaray'ın Çizgi İsyanına İlkin Aydın da Sosyal Medyadan Destek Verdi

Galatasaray'ın Çizgi İsyanına İlkin Aydın da Sosyal Medyadan Destek Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2024 - 14:16

Galatasaray - Trabzonspor maçının en önemli pozisyonlarından biri topun çizgiyi geçip geçmediğinin tartışıldığı pozisyondu. Galatasaray cephesini isyan ettiren pozisyon sosyal medyada da sarı kırmızılılar tarafından oldukça tepki çekti. Galatasaray'ın maç sonucu paylaşımında da bu pozisyona yer verildi. Galatasaray'ın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın da bu paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi.

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Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken hakem kararları da tartışılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yediği bir golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları sürüyor.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken hakem kararları da tartışılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yediği bir golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları sürüyor.

Galatasaray maç sonunda skoru da bu tartışmalı pozisyonla paylaşarak tepkisini gösterdi.

Galatasaray maç sonunda skoru da bu tartışmalı pozisyonla paylaşarak tepkisini gösterdi.

Galatasaray'ın sevilen isimlerinden ve fanatik de bir Galatasaraylı olan İlkin Aydın da maçta olanların ardından kulübünün paylaşımına destek verdi.

Galatasaray'ın sevilen isimlerinden ve fanatik de bir Galatasaraylı olan İlkin Aydın da maçta olanların ardından kulübünün paylaşımına destek verdi.

Kaptan İlkin Aydın sosyal medya hesabından kulüp paylaşımını tekrar paylaşarak story attı.

Kaptan İlkin Aydın sosyal medya hesabından kulüp paylaşımını tekrar paylaşarak story attı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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