Galatasaray'ın Çizgi İsyanına İlkin Aydın da Sosyal Medyadan Destek Verdi
Galatasaray'ın Çizgi İsyanına İlkin Aydın da Sosyal Medyadan Destek Verdi
Galatasaray - Trabzonspor maçının en önemli pozisyonlarından biri topun çizgiyi geçip geçmediğinin tartışıldığı pozisyondu. Galatasaray cephesini isyan ettiren pozisyon sosyal medyada da sarı kırmızılılar tarafından oldukça tepki çekti. Galatasaray'ın maç sonucu paylaşımında da bu pozisyona yer verildi. Galatasaray'ın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın da bu paylaşıma sosyal medya hesabında yer verdi.
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Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken hakem kararları da tartışılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın yediği bir golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları sürüyor.
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Galatasaray maç sonunda skoru da bu tartışmalı pozisyonla paylaşarak tepkisini gösterdi.
Galatasaray'ın sevilen isimlerinden ve fanatik de bir Galatasaraylı olan İlkin Aydın da maçta olanların ardından kulübünün paylaşımına destek verdi.
Kaptan İlkin Aydın sosyal medya hesabından kulüp paylaşımını tekrar paylaşarak story attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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