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Beşiktaş Tepki Toplayan Hasan Arat Paylaşımını Maç Biter Bitmez Sildi

Beşiktaş Tepki Toplayan Hasan Arat Paylaşımını Maç Biter Bitmez Sildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2024 - 13:40

Beşiktaş dün akşam tarihi hezimetlerden birini yaşadı. Lig sonuncusu eksi puanlı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetimdeki sarsıntılar da devam ediyor. Hüseyin Yücel'in dün yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medyada da tepkiler yoğundu. Beşiktaş sosyal medyadan maç sonu flaş bir hamle yaptı. Hasan Arat'la ilgili yapılan paylaşım kulüp hesaplarından silindi.

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Beşiktaş dün akşam tarihindeki kritik mağlubiyetlerinden birini aldı. Lig sonuncusu Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta Hasan Arat'la ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Beşiktaş dün akşam tarihindeki kritik mağlubiyetlerinden birini aldı. Lig sonuncusu Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta Hasan Arat'la ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Hasan Arat sonrasında koltuğa oturan Hüseyin Yücel de maç sonu açıklamalarında yönetim olarak yapabileceklerini anlattı.

Hasan Arat sonrasında koltuğa oturan Hüseyin Yücel de maç sonu açıklamalarında yönetim olarak yapabileceklerini anlattı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında da o sıralarda Hasan Arat'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında da o sıralarda Hasan Arat'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hasan Arat'ın istifasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımı sosyal medya ekibi tarafından silindi.

Hasan Arat'ın istifasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımı sosyal medya ekibi tarafından silindi.

Arat'ın istifa sürecinde Hüseyin Yücel'in sosyal medyada kendisinden habersiz bir şey yapılmamasını ve şifrelerin kendisine verilmesini istemişti. Bu konuda bir bağı olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Arat'ın istifa sürecinde Hüseyin Yücel'in sosyal medyada kendisinden habersiz bir şey yapılmamasını ve şifrelerin kendisine verilmesini istemişti. Bu konuda bir bağı olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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