Beşiktaş Tepki Toplayan Hasan Arat Paylaşımını Maç Biter Bitmez Sildi

Beşiktaş dün akşam tarihi hezimetlerden birini yaşadı. Lig sonuncusu eksi puanlı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetimdeki sarsıntılar da devam ediyor. Hüseyin Yücel'in dün yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medyada da tepkiler yoğundu. Beşiktaş sosyal medyadan maç sonu flaş bir hamle yaptı. Hasan Arat'la ilgili yapılan paylaşım kulüp hesaplarından silindi.