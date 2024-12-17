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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2024 - 13:05

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda karşılacağı rakipler belli oldu. E Grubu'nda mücadele edecek millilerimizde hedef yine şampiyonluk olacak. Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Milliler kurada seri başı olarak yer aldı. Gruplarında ilk ikiyi alan takımlar son 16'ya kalacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Grup karşılaşmaları sonunda, ilk iki sırayı alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda, grup birincileri ve ikincileri şu şekilde eşleşecek: A-H, D-E, B-G, C-F. Bu turda takımlar, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Grup karşılaşmaları sonunda, ilk iki sırayı alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda, grup birincileri ve ikincileri şu şekilde eşleşecek: A-H, D-E, B-G, C-F. Bu turda takımlar, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C grubu:Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H grubu:Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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