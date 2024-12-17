Ozan Tufan Canlı Yayında Kendisini Eleştiren Güntekin Onay'a Cevap Verdi

Ozan Tufan yeteneği ve performansı sebebiyle her zaman Türk futbolunda tartışılan bir isim oldu. Fenerbahçe'de sık sık eleştiri konusu olan Ozan, Hull City de rahat nefes almıştı. Ama kendisi tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Trabzonspor'a imza atan Ozan Tufan beklenen performansı veremedi. Yayıncı kuruluşta da Güntekin Onay geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştirdi. Ozan o eleştirilere canlı yayında karşılık verdi.