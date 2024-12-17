Ozan Tufan Canlı Yayında Kendisini Eleştiren Güntekin Onay'a Cevap Verdi
Ozan Tufan Canlı Yayında Kendisini Eleştiren Güntekin Onay'a Cevap Verdi
Ozan Tufan yeteneği ve performansı sebebiyle her zaman Türk futbolunda tartışılan bir isim oldu. Fenerbahçe'de sık sık eleştiri konusu olan Ozan, Hull City de rahat nefes almıştı. Ama kendisi tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Trabzonspor'a imza atan Ozan Tufan beklenen performansı veremedi. Yayıncı kuruluşta da Güntekin Onay geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştirdi. Ozan o eleştirilere canlı yayında karşılık verdi.
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Türk futbolunda potansiyelini gerçekleştiremeyen isimlerden biri de Ozan Tufan olarak görülüyor. Trabzonspor'a geldiğinden beri de eleştirilerin hedefinde.
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Geçtiğimiz haftalarda Güntekin Onay da Ozan Tufan'ı fit olmamakla eleştirmiş ve performans düşüklüğü olduğunu söylemişti.
Ozan, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına verdiği yanıtta bu eleştiriye cevap verdi.
Ozan, "Güntekin Onay ağabeyin (beIN Sports sunucusu) benim fit olmadığımla ilgili bir yorumu vardı" diyerek başladığı konuşmasında "Yıllardır bu işi yapıyorum" dedi.
Ozan Tufan, "En iyi şekilde kendimi hazır etmeye çalışıyorum. Kamuoyuna daha doğru bilgi vermelerini isterim. Fit değil söylemlerle algı yaratmak kamuoyunu ve beni sarsar." açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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