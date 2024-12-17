Darüşşafaka’da da Oynayan Letonyalı Basketbolcu Janis Timma Moskova’da Ölü Bulundu
Darüşşafaka’da da Oynayan Letonyalı Basketbolcu Janis Timma Moskova’da Ölü Bulundu
Bir dönem Darüşşafaka forması da giyen, 32 yaşındaki Letonyalı basketbolcu Janis Timma, Moskova’da ölü bulundu. Rus yetkililer, Timma’nın intihar ettiğini bildirdi.
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2023/24 sezonunda Darüşşafaka forması da giyen ve son olarak da Monbus Obradoiro’da oynayan basketbolcu Janis Timma’nın cansız bedeni Moskova’da bulundu.
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Ren TV’ye göre, Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski kocası Timma’nın intihar ettiği bildirildi.
Hayatını kaybeden oyuncunun yanındaki telefonunun ekran koruyucusunda “Anna’yı Ara” yazdığı ve polisin detaylı bir soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.
9 Aralık’ta ünlü şarkısı Anna Sedokova’dan boşanan Timma, eşi ile bir süredir ayrı şehirlerde yaşıyordu. 2020’den beri evli olan çiftin, çocukları bulunmuyor.
32 yaşındaki Timma, Baltık Basketbol Ligi'nin eski MVP'si ve uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu.
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Geride bıraktığımız ekim ayında ABD’den Moskova’ya taşınan Timma, 3×3 basketbol takımında forma giyiyordu.
Euroleague'de 5 sezon oynadı ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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