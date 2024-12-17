Galatasaray Transfer Bombasını Patlatıyor: Dybala'nın Menajeri İstanbul'da

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde de boş durmuyor. Icardi'nin sezonu kapattığı sarı kırmızılılarda yıldız transferi için düğmeye basıldı. Galatasaray'ın Trazonspor'u 4-3 yendiği maçta tribünde sürpriz bir misafir vardı. Galatasaray, dünyaca ünlü başka bir Arjantinli'nin menajerini İstanbul'a getirdi. Anlaşmanın ise çok yakın olduğu konuşuluyor.