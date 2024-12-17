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Galatasaray Transfer Bombasını Patlatıyor: Dybala'nın Menajeri İstanbul'da

Galatasaray Transfer Bombasını Patlatıyor: Dybala'nın Menajeri İstanbul'da

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2024 - 10:16

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde de boş durmuyor. Icardi'nin sezonu kapattığı sarı kırmızılılarda yıldız transferi için düğmeye basıldı. Galatasaray'ın Trazonspor'u 4-3 yendiği maçta tribünde sürpriz bir misafir vardı. Galatasaray, dünyaca ünlü başka bir Arjantinli'nin menajerini İstanbul'a getirdi. Anlaşmanın ise çok yakın olduğu konuşuluyor.

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Icardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray, Ocak ayında Arjantinli yıldızın yerine başka bir yıldız transferiyle yoluna devam etmek istiyor.

Icardi'nin sakatlığıyla sarsılan Galatasaray, Ocak ayında Arjantinli yıldızın yerine başka bir yıldız transferiyle yoluna devam etmek istiyor.

Galatasaraylıları heyecanlandıran haber Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçını izleyen ünlü menajeri açıkladı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran haber Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçını izleyen ünlü menajeri açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu, "Paulo Dybala'nın Temsilcisi Carlos Novel, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi." diye duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu, "Paulo Dybala'nın Temsilcisi Carlos Novel, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi." diye duyurdu.

Haberin devamında Yağız Sauncuoğlu, "Paulo Dybala'nın Temsilcisi, görüşmelerin ardından Trabzonspor maçını da yönetim locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi." dedi.

Haberin devamında Yağız Sauncuoğlu, "Paulo Dybala'nın Temsilcisi, görüşmelerin ardından Trabzonspor maçını da yönetim locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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