Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı: "Yunanistan’ın Balonu Erken Söndü"
Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı: "Yunanistan’ın Balonu Erken Söndü"
2024 yılının yaz aylarında Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması başladı. Türkiye'den pek çok tatilci, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi yerleri tercih etmek yerine Yunan Adaları'nı ziyaret etti. Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den adalara 254 bin 213'ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist geldi. Yunanistan furyası alıp başını gitmişken Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, bu durumun tam tersini savundu.
Kaynak: Turizm Ajansı
2024 yılının yaz ayında en çok konuştuğumuz konu, Yunan Adaları'nın ucuzluğu oldu.
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Ülkemizdeki tatil beldelerinin bütçeleri zorlamasıyla, tatil yapmak isteyenler rotasını Yunanistan'a çevirdi.
Yunan Adaları'nın bu sene de rağbet göreceğini düşünsek de Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bu duruma katılmıyor.
" Ben 2025'te Yunan adaları furyasının devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü insanlar gördü, yabancı turistler gördü. Bizim Çeşme'de İzmir'de, Türkiye'de verdiğimiz hizmeti kimse vermiyor. "
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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