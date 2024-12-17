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Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı: "Yunanistan’ın Balonu Erken Söndü"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı: "Yunanistan’ın Balonu Erken Söndü"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 11:22

2024 yılının yaz aylarında Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması başladı. Türkiye'den pek çok tatilci, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi yerleri tercih etmek yerine Yunan Adaları'nı ziyaret etti. Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den adalara 254 bin 213'ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist geldi. Yunanistan furyası alıp başını gitmişken Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, bu durumun tam tersini savundu.

Kaynak: Turizm Ajansı

2024 yılının yaz ayında en çok konuştuğumuz konu, Yunan Adaları'nın ucuzluğu oldu.

2024 yılının yaz ayında en çok konuştuğumuz konu, Yunan Adaları'nın ucuzluğu oldu.

Kapıda vize uygulamasını başlatan Yunanistan, 2024 yazında binlerce turisti ağırladı. Ülkemizden yapılan direkt seferler, oldukça rağbet gördü.

Ülkemizdeki tatil beldelerinin bütçeleri zorlamasıyla, tatil yapmak isteyenler rotasını Yunanistan'a çevirdi.

Ülkemizdeki tatil beldelerinin bütçeleri zorlamasıyla, tatil yapmak isteyenler rotasını Yunanistan'a çevirdi.

Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tedbirin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Ağustos'a kadar Türkiye'den adalara 254 bin 213'ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist geldi.

Bu sayısı, yalnızca Ağustos'a kadar olan sayı!

Hal böyle olunca, sosyal medyada paylaşılan Yunan adisyonlarının da ardı arkası kesilmedi.

Yunan Adaları'nın bu sene de rağbet göreceğini düşünsek de Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bu duruma katılmıyor.

Yunan Adaları'nın bu sene de rağbet göreceğini düşünsek de Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bu duruma katılmıyor.

Turizm Ajansı'na açıklamalarda bulunan Orhan Belge, Yunan Adaları'na dair fikirlerini açıkladı. Bu sene Yunan furyasının son bulacağını söyleyen Belge, aşağıdaki açıklamalara imza attı;

Artık Yunan adalarına gidenin bir daha gitmemeye karar verdiğini biliyoruz. Yunanistan’ın balonu erken söndü ama ne yazık ki bizim bütün yazımızı meşgul ettiler. Adamlar, bizdeki fiyatların ucuz olduğunu söylüyorlar, o halde artıralım, dediler. Sakız, Çeşme’nin rakibi olamaz, turizmde yarışta bize kafa tutamaz.

" Ben 2025'te Yunan adaları furyasının devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü insanlar gördü, yabancı turistler gördü. Bizim Çeşme'de İzmir'de, Türkiye'de verdiğimiz hizmeti kimse vermiyor. "

" Ben 2025'te Yunan adaları furyasının devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü insanlar gördü, yabancı turistler gördü. Bizim Çeşme'de İzmir'de, Türkiye'de verdiğimiz hizmeti kimse vermiyor. "

'Ben bütün yurtdışı fuarlarına gidiyorum bunu net olarak görüyorum.' diyen Belge, 'Ben 2025'te artık bu konunun konuşulmayacağını düşünüyorum. Türkiye'de enflasyonda ateşini aldı aşağı doğru seyre başladı. 2025'te bu Çeşme için avantaj olacak.' diyerek sözlerini noktaladı.

Siz ne düşünüyorsunuz? 

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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