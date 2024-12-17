Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı: "Yunanistan’ın Balonu Erken Söndü"

Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tedbirin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Ağustos'a kadar Türkiye'den adalara 254 bin 213'ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist geldi.

Bu sayısı, yalnızca Ağustos'a kadar olan sayı!