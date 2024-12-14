Gerçekten İlginç Bir Deneyim: Türk Bir Gezgin Moğolistan'da Gerçek Şaman Ayinine Katıldı

Dünyada birbirinden farklı birçok inanç sistemi var. Şamanizm ise bu renkli yelpazenin önemli bir parçası. Bu eski ve köklü inanç sistemi, doğaüstü varlıklarla iletişime geçme ve enerjilerini kullanma yeteneği olan bireylere, yani şamanlara dayanıyor. Şamanlar, toplumlarına rehberlik eder, hastaları iyileştirir ve ruhlar dünyası ile iletişim kurarlar. Şamanizm, özellikle Sibirya ve Orta Asya'da yaygın olup, bu bölgelerin kültürel ve dini tarihini şekillendirmiştir.