Gerçekten İlginç Bir Deneyim: Türk Bir Gezgin Moğolistan'da Gerçek Şaman Ayinine Katıldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDXYEP...
Dünyada birbirinden farklı birçok inanç sistemi var. Şamanizm ise bu renkli yelpazenin önemli bir parçası. Bu eski ve köklü inanç sistemi, doğaüstü varlıklarla iletişime geçme ve enerjilerini kullanma yeteneği olan bireylere, yani şamanlara dayanıyor. Şamanlar, toplumlarına rehberlik eder, hastaları iyileştirir ve ruhlar dünyası ile iletişim kurarlar. Şamanizm, özellikle Sibirya ve Orta Asya'da yaygın olup, bu bölgelerin kültürel ve dini tarihini şekillendirmiştir.
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'gezginshaman' kullanıcı ismiyle bilinen Ener Kırlı, Moğolistan seyahati sırasında gerçek bir şaman ayinine katıldı.
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Birbirinden ilginç ritüellerin gerçekleştirildiği o ayinde benzersiz bir deneyim yaşayan gezgin, o anları takipçileriyle paylaştı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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