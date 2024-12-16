Şimdi de Altınlı Su Çıktı: Milyonerlere Şişe Şişe Satıyorlar
Şimdi de Altınlı Su Çıktı: Milyonerlere Şişe Şişe Satıyorlar
Milyonerler paralarını nasıl harcayacaklarını şaşırmaya başladı desek yeridir. Altın tozlu kahvelerin, etlerin ardından şimdi de 24 ayar altınlı sular çıktı piyasaya. Dubai'deli lüks restoranlarda artık sularınız, altın tozuyla beraber geliyor. Son yıllarda popülerleşmeye başlayan yenebilir altını, daha nerelerde göreceğimiz merak konusu!
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Muhtemelen daha önce sosyal medyada görme imkanı elde ettiğiniz bir ürün: Altın tozu.
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Yenebilir altın tozu, milyonerlerin vazgeçilmez keyfi haline geldi. Lüksün başkenti Dubai de bu konuda kendini aştı.
Dubai'de restoran ve kafelerde 24 ayar altınlı su satılıyor. Bir şişe suyun fiyatı ise yaklaşık 3 bin TL.
Ayrıca altının insan vücuduna yararlı olduğu, stres önleyici ve yaşlanma karşıtı özelliği taşıdığı söyleniyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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