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Şimdi de Altınlı Su Çıktı: Milyonerlere Şişe Şişe Satıyorlar

Şimdi de Altınlı Su Çıktı: Milyonerlere Şişe Şişe Satıyorlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 18:15

Milyonerler paralarını nasıl harcayacaklarını şaşırmaya başladı desek yeridir. Altın tozlu kahvelerin, etlerin ardından şimdi de 24 ayar altınlı sular çıktı piyasaya. Dubai'deli lüks restoranlarda artık sularınız, altın tozuyla beraber geliyor. Son yıllarda popülerleşmeye başlayan yenebilir altını, daha nerelerde göreceğimiz merak konusu!

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Muhtemelen daha önce sosyal medyada görme imkanı elde ettiğiniz bir ürün: Altın tozu.

Muhtemelen daha önce sosyal medyada görme imkanı elde ettiğiniz bir ürün: Altın tozu.

Altın tozu, ülkemizdeki influencerların da etkisiyle tanıdığımız bir ürün haline geldi. Önce kahvelere kondu altın, daha sonra etlere, daha sonra zeytine...

Yenebilir altın tozu, milyonerlerin vazgeçilmez keyfi haline geldi. Lüksün başkenti Dubai de bu konuda kendini aştı.

Yenebilir altın tozu, milyonerlerin vazgeçilmez keyfi haline geldi. Lüksün başkenti Dubai de bu konuda kendini aştı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı videoya göre, artık altın tozlu suların satışı yaygınlaştı.

Dubai'de restoran ve kafelerde 24 ayar altınlı su satılıyor. Bir şişe suyun fiyatı ise yaklaşık 3 bin TL.

Dubai'de restoran ve kafelerde 24 ayar altınlı su satılıyor. Bir şişe suyun fiyatı ise yaklaşık 3 bin TL.

Oldukça küçük altın taneleri, insan vücudu tarafından kolaylıkla sindirilebiliyor.

Ayrıca altının insan vücuduna yararlı olduğu, stres önleyici ve yaşlanma karşıtı özelliği taşıdığı söyleniyor.

Ayrıca altının insan vücuduna yararlı olduğu, stres önleyici ve yaşlanma karşıtı özelliği taşıdığı söyleniyor.

Bir şişe suya 3 bin TL verdikten sonra yaşayacağınız stres konusunda ise herhangi bir açıklama bulunmuyor...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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