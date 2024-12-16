Kredi Kartı Limitleri Düşürülecek mi? BDDK’den İddialara Açıklama Geldi
Kredi Kartı Limitleri Düşürülecek mi? BDDK’den İddialara Açıklama Geldi
Bankalar her yıl olduğu gibi 2025 itibarıyla da kredi kartı limitlerinde güncellemeye gidecek. Ekonomide kemer sıkma politikaları nedeniyle vatandaşa yönelik yeni uygulamalar bekleniyordu. Kredi kartı limitlerinin 1 Ocak 2025 itibarıyla düşürüleceği iddia edildi.
Ancak CNBC-e’nin haberine göre söz konusu iddialarla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynaklarından açıklama geldi. BDDK, “Limit düşürülecek” iddialarını yalanladı.
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Enflasyonu düşürmek amacıyla kemer sıkma politikaları devam ederken yeni yıl itibarıyla yeni uygulamaların yürürlüğe konulması bekleniyor. Bu uygulamalardan birisinin kredi kartlarıyla ilgili olacağı ifade edildi.
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Kredi kartları limitinin 1 Ocak’tan itibaren düşürüleceği iddia edildi. Söz konusu iddiayı BDDK yalanladı.
Mevcut uygulamada kredi kartlı limitleri gelirin 4 katına kadar belirleniyor. Müşterinin SGK bilgileri ve maaşı kredi kartı limitini belirleyen etkenlerden.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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