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Kredi Kartı Limitleri Düşürülecek mi? BDDK’den İddialara Açıklama Geldi

Kredi Kartı Limitleri Düşürülecek mi? BDDK’den İddialara Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 14:24

Bankalar her yıl olduğu gibi 2025 itibarıyla da kredi kartı limitlerinde güncellemeye gidecek. Ekonomide kemer sıkma politikaları nedeniyle vatandaşa yönelik yeni uygulamalar bekleniyordu. Kredi kartı limitlerinin 1 Ocak 2025 itibarıyla düşürüleceği iddia edildi. 

Ancak CNBC-e’nin haberine göre söz konusu iddialarla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynaklarından açıklama geldi. BDDK, “Limit düşürülecek” iddialarını yalanladı. 

Kaynak

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Enflasyonu düşürmek amacıyla kemer sıkma politikaları devam ederken yeni yıl itibarıyla yeni uygulamaların yürürlüğe konulması bekleniyor. Bu uygulamalardan birisinin kredi kartlarıyla ilgili olacağı ifade edildi.

Enflasyonu düşürmek amacıyla kemer sıkma politikaları devam ederken yeni yıl itibarıyla yeni uygulamaların yürürlüğe konulması bekleniyor. Bu uygulamalardan birisinin kredi kartlarıyla ilgili olacağı ifade edildi.

Bankalar 2025 Ocak itibarıyla müşterilerinin harcamalarını ve gelirini göz önünde bulundurarak limit belirleyecek.

Kredi kartları limitinin 1 Ocak’tan itibaren düşürüleceği iddia edildi. Söz konusu iddiayı BDDK yalanladı.

Kredi kartları limitinin 1 Ocak’tan itibaren düşürüleceği iddia edildi. Söz konusu iddiayı BDDK yalanladı.

CNBC-e’nin haberine göre BDDK kaynakları kredi kartı limitlerinin düşürülmesinde yönelik bir düzenleme olmadığını belirtti. 

Kaynak

Mevcut uygulamada kredi kartlı limitleri gelirin 4 katına kadar belirleniyor. Müşterinin SGK bilgileri ve maaşı kredi kartı limitini belirleyen etkenlerden.

Mevcut uygulamada kredi kartlı limitleri gelirin 4 katına kadar belirleniyor. Müşterinin SGK bilgileri ve maaşı kredi kartı limitini belirleyen etkenlerden.

BDDK bu uygulamanın yeni yılda da devam edeceğini kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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