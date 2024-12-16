Kredi Kartı Limitleri Düşürülecek mi? BDDK’den İddialara Açıklama Geldi

Bankalar her yıl olduğu gibi 2025 itibarıyla da kredi kartı limitlerinde güncellemeye gidecek. Ekonomide kemer sıkma politikaları nedeniyle vatandaşa yönelik yeni uygulamalar bekleniyordu. Kredi kartı limitlerinin 1 Ocak 2025 itibarıyla düşürüleceği iddia edildi.

Ancak CNBC-e’nin haberine göre söz konusu iddialarla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynaklarından açıklama geldi. BDDK, “Limit düşürülecek” iddialarını yalanladı.

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