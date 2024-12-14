Kredi Kartı Harcama Alışkanlıklarına Göre Dikkat Etmen Gereken Şey Ne?

Seyahat ve macera tutkunu, kredi kartı harcamalarına da yansıtmışsın. Hayallerine yatırım yapmak harika bir şey, ancak günlük harcamalarını da göz ardı etmemelisin. Dengeli bir planla hem seyahatin keyfini çıkarabilir hem de bütçeni kontrol altında tutabilirsin.