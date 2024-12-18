Hangi Robot Süpürge Tam Senlik?
Hangi Robot Süpürge Tam Senlik?
Nasıl bir robot süpürge almalısın? Beklentilerini, temizlik anlayışını ve olmazsa olmazlarını söyle. Biz de sana uygun robot süpürgeyi söyleyelim. Hazırsan hadi teste!
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1. Temizlik senin için ne ifade ediyor?
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2. Evde evcil hayvanın var mı?
3. Robot süpürgenden beklentin nedir?
4. Evinin büyüklüğü ne kadar?
5. Halı temizliği senin için ne kadar önemli?
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6. Peki ne kadar sıklıkta temizlik yapıyorsun?
7. Sence bir temizliğin olmazsa olmazı nedir?
8. Etrafı süpürdükten sonra her seferinde siler misin?
Yüksek emiş gücü olmalı!
Islak ve kuru temizlik yapmalı!
Kendi haznesini boşaltmalı!
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