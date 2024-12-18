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Hangi Robot Süpürge Tam Senlik?

etiket Hangi Robot Süpürge Tam Senlik?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 10:31

Nasıl bir robot süpürge almalısın? Beklentilerini, temizlik anlayışını ve olmazsa olmazlarını söyle. Biz de sana uygun robot süpürgeyi söyleyelim. Hazırsan hadi teste!

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1. Temizlik senin için ne ifade ediyor?

2. Evde evcil hayvanın var mı?

3. Robot süpürgenden beklentin nedir?

3. Robot süpürgenden beklentin nedir?

4. Evinin büyüklüğü ne kadar?

5. Halı temizliği senin için ne kadar önemli?

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6. Peki ne kadar sıklıkta temizlik yapıyorsun?

6. Peki ne kadar sıklıkta temizlik yapıyorsun?

7. Sence bir temizliğin olmazsa olmazı nedir?

8. Etrafı süpürdükten sonra her seferinde siler misin?

Yüksek emiş gücü olmalı!

Yüksek emiş gücü olmalı!

Senin evin için en uygun robot süpürge yüksek emiş güçlü bir süpürge. Öyle ki tozu, toprağı, her türlü kiri ve tüyü kolay bir şekilde içine çekmeli ve yerleri pırıl pırıl yapmalı. Başka türlü senin de için rahat etmez. Titreşimli mop teknolojisi de olursa tadından yenmez. Bu sayede ayak izi gibi yüksek kirleri de kolay bir şekilde çıkartabilir.

Islak ve kuru temizlik yapmalı!

Islak ve kuru temizlik yapmalı!

Sen temizlik kadar pratikliğe de önem veriyorsun. Bu yüzden senin robot süpürgen tek seferde hem ıslak hem de kuru temizlik yapmalı. Yani hem yerleri süpürmeli hem de silmeli. Aynı zamanda uzaktan kontrol edebiliyor olmak da senin için bir kriter. Evden uzaktayken bile sadece tek bir odayı temizletebiliyor olman lazım!

Kendi haznesini boşaltmalı!

Kendi haznesini boşaltmalı!

Sen toz işlerine pek girmek istemiyorsun. Bu yüzden de toza dokunmadığın robot süpürge en iyilerden biridir. Her özelliği ile akıllı olan bir robot süpürge senin işini kolaylıkla çözecektir. Kendi kendini boşaltması ve temizliğe devam etmesi hayatını çok kolaylaştıracak. Bir de gelişmiş sensör teknolojisi ile eşya ve yere düşmüş oyuncak ve çeşitli parçalardan kaçınması seni çok memnun edecek!

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Begüm
Begüm
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