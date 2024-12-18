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"42 Kez Yaptırım Uygulandı!": Televizyon Programlarındaki "Akıllı İşaretler" Değişecek!

"42 Kez Yaptırım Uygulandı!": Televizyon Programlarındaki "Akıllı İşaretler" Değişecek!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.12.2024 - 10:18

2006 yılından itibaren ekranlarda görmeye alıştığımız akıllı işaretler, her ne kadar dikkat edilmese de fayda sağlamak amacıyla yayınlandı. Daha önce bir kez değiştirilen akıllı işaretler ile ilgili yeni bir haber var. RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, televizyon yayınlarının içeriği hakkında bilgilendirme sağlayan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin yeniden düzenleneceğini açıkladı. Çocukları ve gençleri televizyon içeriklerinin olası zararlı etkilerinden korumak için yeniden incelenecek.

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RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, televizyon yayınlarının içeriği hakkında bilgilendirme sağlayan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin, yayıncılara rehberlik eden önemli bir araç olduğunu belirtti.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, televizyon yayınlarının içeriği hakkında bilgilendirme sağlayan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin, yayıncılara rehberlik eden önemli bir araç olduğunu belirtti.

Deniz Güler, sistemin, çocukları ve gençleri televizyon içeriklerinin olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Deniz Güler, sistemin, çocukları ve gençleri televizyon içeriklerinin olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Güler, sistemin bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulan, programların olası zararlı içeriklerini ve yaş gruplarına uygunluğunu değerlendiren kapsamlı bir model olduğunu vurguladı.

Güler, sistemin bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulan, programların olası zararlı içeriklerini ve yaş gruplarına uygunluğunu değerlendiren kapsamlı bir model olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'ni güncellemeye yönelik bir projede TÜBİTAK ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. "Bu proje kapsamında akıllı işaretlerin daha etkili hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ayrıca, Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'ni güncellemeye yönelik bir projede TÜBİTAK ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. "Bu proje kapsamında akıllı işaretlerin daha etkili hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Son 10 yılda, akıllı işaretlerin yanlış uygulanması nedeniyle medya hizmet sağlayıcılarına 42 kez yaptırım uygulandığını belirten Güler, sistemin daha doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlama hedeflerinin altını çizdi.

Son 10 yılda, akıllı işaretlerin yanlış uygulanması nedeniyle medya hizmet sağlayıcılarına 42 kez yaptırım uygulandığını belirten Güler, sistemin daha doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlama hedeflerinin altını çizdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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