"42 Kez Yaptırım Uygulandı!": Televizyon Programlarındaki "Akıllı İşaretler" Değişecek!

2006 yılından itibaren ekranlarda görmeye alıştığımız akıllı işaretler, her ne kadar dikkat edilmese de fayda sağlamak amacıyla yayınlandı. Daha önce bir kez değiştirilen akıllı işaretler ile ilgili yeni bir haber var. RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, televizyon yayınlarının içeriği hakkında bilgilendirme sağlayan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin yeniden düzenleneceğini açıkladı. Çocukları ve gençleri televizyon içeriklerinin olası zararlı etkilerinden korumak için yeniden incelenecek.