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Türkiye İçin ‘Kara Liste’ Tehlikesi: ‘Sağlığa Zararlı Madde’ İadeleri Artıyor

Türkiye İçin ‘Kara Liste’ Tehlikesi: ‘Sağlığa Zararlı Madde’ İadeleri Artıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2024 - 10:10

AB'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan bilgilere göre Türkiye'den Almanya'ya giden Antep fıstığında ve Fransa'ya giden kuru incirlerde 'Aflatoksin B1' tespit ederken, İspanya'ya giden kuru incirlerde ise 'Okratoksin A' bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 5 adet bildirim yayımlandı.

KAYNAK

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Türkiye, Avrupa'ya ihraç ettiği birçok gıda ürününde 'sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle iade talepleri sürüyor.

Türkiye, Avrupa'ya ihraç ettiği birçok gıda ürününde 'sağlığa zararlı madde' bulunması nedeniyle iade talepleri sürüyor.

16-17 Aralık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 5 adet bildirim yayımlandı.

16-17 Aralık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den gelen ürünlerle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla 5 adet bildirim yayımlandı.

RASSF sitesinde yayımlanan 725400 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 62,32 ± 22,44 µg/kg - ppb tespit edildi. Benzer şekilde izin verilen Aflatoksin toplamı - mikotoksinlerin miktarı 10 µg/kg - ppb olması gerekirken 68,51 ± 24,66 µg/kg - ppb olarak tespit edildi

RASSF sitesinde yayımlanan 725400 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 62,32 ± 22,44 µg/kg - ppb tespit edildi. Benzer şekilde izin verilen Aflatoksin toplamı - mikotoksinlerin miktarı 10 µg/kg - ppb olması gerekirken 68,51 ± 24,66 µg/kg - ppb olarak tespit edildi

729867, 730035 ve 729991 numaralı İspanya’ya yönelik bildirimlerde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Okratoksin A miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 19,30 µg/kg - ppb, >25 µg/kg - ppb ve 21,92 µg/kg - ppb tespit edildi.

729867, 730035 ve 729991 numaralı İspanya’ya yönelik bildirimlerde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Okratoksin A miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekirken 19,30 µg/kg - ppb, >25 µg/kg - ppb ve 21,92 µg/kg - ppb tespit edildi.

732843 numaralı Fransa’ya yönelik bildirimlerde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen yine kuru incirlerde "Aflatoksin B1" tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekirken 9,0±2,8 µg/kg - ppb tespit edildi.

732843 numaralı Fransa’ya yönelik bildirimlerde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen yine kuru incirlerde "Aflatoksin B1" tespit edildiği belirtildi. Sitede yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekirken 9,0±2,8 µg/kg - ppb tespit edildi.
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Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir. Bahsedilen Okratoksin A ise gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir. Bahsedilen Okratoksin A ise gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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