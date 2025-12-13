onedio
Alfa Romeo Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 09:04

Alfa Romeo, 1910 yılından bu yana zarif İtalyan tasarımı ile otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. Aralık ayı fiyatlarını açıklayan prestijli İtalyan üretici, sadece tasarımlarıyla değil, motor gücü ve kalitesiyle de dünya çapında tanınıyor. Milano'dan tüm dünyaya yayılan Alfa Romeo, sportif ruhu ve lüks çizgisiyle otomobil sektöründe fark yaratıyor. Peki, Aralık ayında Alfa Romeo Elettrica, Ibrida,  Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Aralık ayı fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
Alfa Romeo Fiyat Listesi

İtalyan otomobil sektörünün öncü markalarından Alfa Romeo, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında kurulan ve 1986'da Fiat ailesine katılan otomotiv devi, Avrupa'nın en popüler spor otomobil markaları arasında yer alıyor.

Uyarı: Alfa Romeo'nun 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listeleri' aşağıda yer almaktadır. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermemiştir. Ancak fiyatlar, opsiyonlara ve dönemlik kampanyalara bağlı olarak değişebilir.

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Aralık 2025

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 3.137.939 TL

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 3.337.978 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik (Model Yılı: 2025) - 2.273.468 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.326.207 TL

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
