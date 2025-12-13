onedio
Aralık 2025 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countyrman Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 08:56

Mini Cooper, Aralık ayı fiyat listelerini yayımladı. Spor otomobil kategorisinin vazgeçilmezlerinden olan Mini, BMW Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Şık tasarımı, modern çizgileri ve dinamik yapısıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan Mini, elektrikli modelleri ile de dikkat çekiyor. Peki, Mini Cooper, Clubman, Cabrio, benzinli ve elektrikli Countryman modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini Cooper'ın Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi:

Mini Aralık Ayı Fiyat Listesi

Mini, 2001 yılında BMW çatısı altında üretime başladı. Spor otomobil kategorisinde kendine has tarzı, şık tasarımı ve dinamik yapısı ile vazgeçilmezler arasına girdi. Markanın Aralık ayı fiyatları ise belli oldu. Tamamen Elektrikli Mini Countryman fiyatları bu ay da değişmedi ve 2.489.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Mini Countryman S ALL4 ise yenilenen fiyatları ile 6.319.100 TL başlangıç fiyatları ile satışta.

Uyarı: Mini'nin internet sitesinden alınan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonel eklemeler doğrultusunda değişiklik gösterebilir. 

Yeni Tamamen Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 2.489.200 TL 

  • Tamamen Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 John Cooper Works 3.653.800 TL 

  • Tamamen Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 5.171.100 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 3.115.200 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 3.355.500 TL

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 John Cooper Works 4.863.300 TL

Yeni Mini Cooper John Cooper Works Fiyat Listesi

  • Yeni Mini Cooper John Cooper Works Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 5.515.600 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.978.800 TL

Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Mini Cooper Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 4.722.300 TL

  • Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 5.757.600 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 4.229.300 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Trail Edition 4.387.700 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 4.616.900 TL

Yeni Mini Countryman S ALL4 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Mini Countryman S ALL4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 / 218 - 6.319.100 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 6.685.200 TL

