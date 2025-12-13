Aralık 2025 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countyrman Güncel Fiyatları

Mini, 2001 yılında BMW çatısı altında üretime başladı. Spor otomobil kategorisinde kendine has tarzı, şık tasarımı ve dinamik yapısı ile vazgeçilmezler arasına girdi. Markanın Aralık ayı fiyatları ise belli oldu. Tamamen Elektrikli Mini Countryman fiyatları bu ay da değişmedi ve 2.489.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Mini Countryman S ALL4 ise yenilenen fiyatları ile 6.319.100 TL başlangıç fiyatları ile satışta.

Uyarı: Mini'nin internet sitesinden alınan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonel eklemeler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.