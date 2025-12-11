MG Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Morris Garages, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılında sekizgen logosu ile otomobil piyasasına giriş yapan MG, üstü açık çift kapılı spor araba modelleriyle tüm gözleri üzerine çekti. Otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan MG, 1933 yılında ilk rekoruna imza attı. 2007'de ise SAIC Motor çatısı altında faaliyete başladı. Peki, Aralık ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Aralık ayı fiyat listesi