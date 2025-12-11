onedio
MG Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

11.12.2025 - 16:15

Morris Garages, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılında sekizgen logosu ile otomobil piyasasına giriş yapan MG, üstü açık çift kapılı spor araba modelleriyle tüm gözleri üzerine çekti. Otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan MG, 1933 yılında ilk rekoruna imza attı. 2007'de ise SAIC Motor çatısı altında faaliyete başladı. Peki, Aralık ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Aralık ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
MG Fiyat Listesi

Morris Garages, Aralık ayı fiyat listelerini yayımladı. Markanın, Euro NCAP tarafından 5 yıldıza layık görülen SUV modelleri son yıllarda otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Markanın fiyatları 30 Kasım itibarıyla yenilendi.  'Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' ve nakit alım kampanyaları ise dikkat çekti. 

Uyarı: MG tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar markanın internet sitesinden adındı. Ancak dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG Yeni HS Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Yeni HS Benzin - 2.639.000 TL I Stoklarla Sınırlı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.385.000 TL

MG7 Passion Fiyat Listesi Aralık 2025

  • MG7 Passion Benzin - 2.825.000 TL

MG7 Excellence Fiyat Listesi Aralık 2025

  • MG7 Excellence Benzin - 3.065.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.885.000 TL

  • MG7 Excellence Red Edition Benzin - 3.170.000 TL I Nakit İndirimli Anahtar Teslim Satış Fiyatı: 2.995.000 TL

