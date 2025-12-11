MG Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
Morris Garages, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılında sekizgen logosu ile otomobil piyasasına giriş yapan MG, üstü açık çift kapılı spor araba modelleriyle tüm gözleri üzerine çekti. Otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan MG, 1933 yılında ilk rekoruna imza attı. 2007'de ise SAIC Motor çatısı altında faaliyete başladı. Peki, Aralık ayında Yeni HS, MG4, MG7 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Aralık ayı fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MG Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MG Yeni HS Fiyat Listesi Aralık 2025
MG7 Passion Fiyat Listesi Aralık 2025
MG7 Excellence Fiyat Listesi Aralık 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın