Land Rover Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın otomotiv devi Land Rover, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. SUV segmentinin ilk temsilcilerinden olan Range Rover ve markanın ikoniklemiş modelleri, hibrit teknolojisi ile desteklenerek yenilikçi çizgileriyle bir kez daha fark yaratıyor. Yüksek kalite standartlarındaki marka lüks SUV modelleri ile otomobil meraklılarının gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, Aralık ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Land Rover Aralık ayı güncel fiyat listesi