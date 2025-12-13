Land Rover Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
Birleşik Krallık'ın otomotiv devi Land Rover, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. SUV segmentinin ilk temsilcilerinden olan Range Rover ve markanın ikoniklemiş modelleri, hibrit teknolojisi ile desteklenerek yenilikçi çizgileriyle bir kez daha fark yaratıyor. Yüksek kalite standartlarındaki marka lüks SUV modelleri ile otomobil meraklılarının gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, Aralık ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?
İşte, Land Rover Aralık ayı güncel fiyat listesi
Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Aralık 2025
Range Rover Fiyat Listesi Aralık 2025
Range Rover Sport Fiyat Listesi Aralık 2025
Range Rover Velar Fiyat Listesi Aralık 2025
Range Rover Evoque Fiyat Listesi Aralık 2025
Land Rover Discovery Fiyat Listesi Aralık 2025
Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Aralık 2025
Land Rover Defender Fiyat Listesi Aralık 2025
