Land Rover Fiyat Listesi Aralık 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 09:00

Birleşik Krallık'ın otomotiv devi Land Rover, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. SUV segmentinin ilk temsilcilerinden olan Range Rover ve markanın ikoniklemiş modelleri, hibrit teknolojisi ile desteklenerek yenilikçi çizgileriyle bir kez daha fark yaratıyor. Yüksek kalite standartlarındaki marka lüks SUV modelleri ile otomobil meraklılarının gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, Aralık ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover Aralık ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Aralık 2025

Land Rover, Aralık ayı fiyat listesini yayımladı. Kendine özgü tarzıyla küresel çapta büyük ilgi gören Range Rover modeli, bu ay 29.667.594 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu. Discovery modeli ise 13.808.644 TL başlangıç fiyatıyla satış listesinde yerini aldı.

Uyarı: Land Rover tarafından belirlenen 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup opsiyonel özellikler ve kampanyalar dahilinde değişkenlik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Aralık 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.667.594 TL 

  • SV - 34.763.034 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.628.772 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 32.723.425 TL 

  • SV - 40.274.382 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.754.622 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 29.900.529 TL 

  • SV - 38.810.270 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.444.042 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 33.907.508 TL 

  • SV - 44.447.790 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Aralık 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 19.632.004 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 20.757.854 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 21.359.601 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Aralık 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 10.070.336 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 11.162.762 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Aralık 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 5.864.498 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 6.414.078 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.223.282 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.647.902 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Aralık 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 13.808.644 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 14.992.727 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Aralık 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.410.115 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 7.992.451 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Aralık 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 14.184.540 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 14.970.694 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 17.411.045 TL 

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 31.131.707 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 33.286.350 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 18.622.622 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 21.883.703 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 7.301.638 TL

Yorum Yazın