Akşam Yemeğini Kimle Yemek İstediğine Göre Hayat Enerjini Ölçüyoruz!
Bu akşam yemek masanda kimi görmek istediğini söyle, biz de sana şu sıralar hayat enerjin hangi seviyede onu söyleyelim. Hazırsan, küçük bir seçimle iç dünyanı aydınlatacak eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz! Afiyetle…
1. İlk sorumuzla başlıyoruz! Akşam yemeğini kiminle yemek istersin?
2. Peki, nerede yemek istersin?
3. Hangi çorbayı içmek istersin?
4. Aperatif bir şey seçmelisin!
5. Şimdi de ana yemek seç bakalım!
6. Ana yemeğin yanına ne alıyorsun?
7. Ne içeceksin?
8. Tatlıyla bitiriyoruz! Bir tatlı seç!
Kocaman ve sıcak bir enerjin var!
Kafanı toplamak için biraz alan istiyorsun!
Biraz yorgunsun ama umutla dolusun!
Hayat dolup taşıyorsun!
