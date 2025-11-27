Akşam Ne Pişirsem Derdi Bitti: Airfryer’da Her Gün Yapabileceğin 13 Efsane Tarif

Kış akşamlarına doyurucu olduğu kadar pratik ve lezzetli tarifler hazırlamak ister miydiniz? Mevsimin en sevilen sebzelerinden bal kabağı ile birlikte servis edeceğiniz tavuklar enfes olacak.

Tavuk Butları

Malzemeler:

4 adet tavuk butu

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını zeytinyağı, kekik, pul biber ve tuz ile harmanlayın.

2. Büyük hazneye alarak 200 derecede 30-35 dakika pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı pişirme teknolojisi sayesinde tavukların dışı çıtır, içi yumuşacık olacak.

Bal Kabağı

Malzemeler:

1 adet balkabağı (yaklaşık 600g)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı, tatlı bir dokunuş için)

1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı taze kekik (isteğe bağlı, taze otlar kullanmak isterseniz)

Yapılışı:

1. Balkabağını soyup çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın.

2. Zeytinyağı ve baharatlarla birleştirerek cihazın diğer haznesine alın ve 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

3. Yanına yoğurt sos hazırlayarak servis edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer, hava akımını malzemelerin hem etrafından hem de içinden geçirir. Böylece tüm malzemeler yanma derdi olmadan her tarafı eşit şekilde pişer. İçi sulu, dışı çıtır olur.