Akşam Ne Pişirsem Derdi Bitti: Airfryer’da Her Gün Yapabileceğin 13 Efsane Tarif
Philips Çift Hazneli Airfryer ile 'Akşama ne pişirsem?' derdi tarihe karışıyor. Çünkü onun sayesinde mutfakta hem hızlı hem de yaratıcı tarifler hazırlamanız mümkün. Sebzeden ete, dolabınızdaki tüm malzemeleri tek tuşla pişiren, üstelik neredeyse hiç yağ kullanmayan bu teknoloji harikası ürün sayesinde akşama ne yaparsanız yapın aşırı lezzetli olacak. İşte afiyet garantili önerilerimiz!
1. Tavuk Butları ve Baharatlı Bal Kabağı
2. Balık Köftesi ve Kızarmış Tatlı Patates
3. Baharatlı Kuzu Eti ve Brokoli
4. Kızarmış Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması
5. Somon Taco ve Çıtır Kabak
6. Hindi Pirzola ve Pilav
7. Meksika Fajita
