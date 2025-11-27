onedio
Akşam Ne Pişirsem Derdi Bitti: Airfryer'da Her Gün Yapabileceğin 13 Efsane Tarif

27.11.2025 - 17:01

Philips Çift Hazneli Airfryer ile 'Akşama ne pişirsem?' derdi tarihe karışıyor. Çünkü onun sayesinde mutfakta hem hızlı hem de yaratıcı tarifler hazırlamanız mümkün. Sebzeden ete, dolabınızdaki tüm malzemeleri tek tuşla pişiren, üstelik neredeyse hiç yağ kullanmayan bu teknoloji harikası ürün sayesinde akşama ne yaparsanız yapın aşırı lezzetli olacak. İşte afiyet garantili önerilerimiz!

1. Tavuk Butları ve Baharatlı Bal Kabağı

1. Tavuk Butları ve Baharatlı Bal Kabağı

Kış akşamlarına doyurucu olduğu kadar pratik ve lezzetli tarifler hazırlamak ister miydiniz? Mevsimin en sevilen sebzelerinden bal kabağı ile birlikte servis edeceğiniz tavuklar enfes olacak. 

Tavuk Butları

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Tavuk butlarını zeytinyağı, kekik, pul biber ve tuz ile harmanlayın.

2. Büyük hazneye alarak 200 derecede 30-35 dakika pişirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı pişirme teknolojisi sayesinde tavukların dışı çıtır, içi yumuşacık olacak.

Bal Kabağı

Malzemeler:

  • 1 adet balkabağı (yaklaşık 600g)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı, tatlı bir dokunuş için)

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik (isteğe bağlı, taze otlar kullanmak isterseniz)

Yapılışı:

1. Balkabağını soyup çekirdeklerini çıkarın ve küp küp doğrayın.

2. Zeytinyağı ve baharatlarla birleştirerek cihazın diğer haznesine alın ve 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

3. Yanına yoğurt sos hazırlayarak servis edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer, hava akımını malzemelerin hem etrafından hem de içinden geçirir. Böylece tüm malzemeler yanma derdi olmadan her tarafı eşit şekilde pişer. İçi sulu, dışı çıtır olur.

2. Balık Köftesi ve Kızarmış Tatlı Patates

2. Balık Köftesi ve Kızarmış Tatlı Patates

Balık, zengin Omega-3 yağ asitleri ile bağışıklık sistemini destekleyen mucizevi besin kaynakları arasında. Tam kıvamında pişmiş balık köfteleri hazırlayarak pratik, eğlenceli ve besleyici bir öğün yiyebilirsiniz.

Balık Köftesi

Malzemeler:

  • 500g beyaz etli balık (örneğin levrek, morina ya da alabalık)

  • 1 küçük soğan (ince doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze maydanoz

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 adet yumurta

  • Zeytinyağı (fritöze sürmek için)

Yapılışı:

1. Balığı derisi ve kılçığı temizlenmiş şekilde parçalara ayırın. Bir çatal veya mutfak robotu kullanarak ezin ve püre haline getirin.

2. Ezdiğiniz balığın üzerine soğan, sarımsak, galeta unu, maydanoz, limon suyu ve baharat ilave edip güzelce karıştırın.

3. Son olarak yumurtayı kırıp tekrar karıştırın ve karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak köfte şekline getirin.

4. Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yan yana dizin ve 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

Tatlı Patates

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 adet olgun avokado

  • 1 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 tatlı kaşığı lime suyu

  • 3-4 adet cherry domates

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri soyup, ince ince dilimleyin. Ardından zeytinyağı ve baharatlar ile karıştırın.

2. Cihazın diğer haznesine alarak 180 derecede 15 dakika pişirin.

3. Bu sırada, avokadoyu ezip, lime suyu, tuz ve karabiber ile karıştırın ve dip sos elde edin.

4. Tam buğday ekmeğini kızartın ve üzerine avokado karışımını sürün, ince dilimlenmiş cherry domatesleri yerleştirin.

5. Boştaki haznede 5 dakika pişirin ve tatlı patates dilimleriyle birlikte servis edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı sayesinde istediğiniz malzemeyi istediğiniz tarafa ekleyebilir ve harikalar yaratmaya başlayabilirsiniz. Biri 6, diğeri 3 litrelik hazneleri birbirinden farklı tarifler için kullanarak zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

3. Baharatlı Kuzu Eti ve Brokoli

3. Baharatlı Kuzu Eti ve Brokoli

Doyurucu akşam sofralarına çok yakışan bu öneri, yiyen herkesi kendine hayran bırakacak. Yumuşacık ve tam kıvamında pişmiş etin yanına potasyum deposu brokoli eklediğinizde ortaya çıkan uyuma bayılacaksınız.

Baharatlı Kuzu 

Malzemeler:

  • 2 adet kuzu eti (kol veya pirzola)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 4 adet havuç

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Kuzu etlerini tuz, karabiber, kekik, pul biber ve zeytinyağı ile marine edin.

2. Hazneye alarak 180 derecede 15-18 dakika pişirin. 

Brokoli

Malzemeler:

  • 1 küçük brokoli

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

  • Limon suyu (servis için)

Yapılışı:

1. Brokoliyi çiçeklerine ayırarak kaseye alın ve zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin. 

2. Cihazın diğer haznesine yerleştirerek 180 derecede 10-15 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kopyalama özelliğinden faydalanarak iki hazneye de tek ayarı kopyalayabilirsiniz. Sadece tek tuşla yapacağınız düzenleme sayesinde yemekleri mümkün olan en kısa sürede pişirebilirsiniz.

4. Kızarmış Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması

4. Kızarmış Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması

Pratik ve şipşak hazırlanmış bir menü arıyor ama sağlığa ve lezzete dikkat ediyorsanız, bu ikiliyi mutlaka denemelisiniz.

Kızarmış Tavuk Kanatları

Malzemeler:

  • 10-12 tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını bir kaba alarak zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin. 15-20 dakika marinasyon için dinlendirin.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 200 derecede 25-30 dakika pişirin. Ara sıra ters yüz edin.

Patates Kızartması

Malzemeler:

  • 3 adet büyük patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Patatesleri soyup, ince dilimler halinde kesin. Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

2. 180 derecede 15-18 dakika pişirin.

3. Yanına yoğurt sos, ketçap ve mayonez koyarak servis edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde minimum yağ kullanarak bile çıtır çıtır kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Ne sağlıktan ne lezzetten ödün vermezsiniz.

5. Somon Taco ve Çıtır Kabak

5. Somon Taco ve Çıtır Kabak

Eğlenceli ve farklı bir akşam yemeği yemek isteyenler, deniz mahsulleri ile harmanlanmış bu taco tarifini kesinlikle denemeli.

Somon Taco

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 4 adet mini tortilla ekmeği

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze kişniş

  • 1/2 su bardağı doğranmış marul

  • 1 adet mango (küp doğranmış)

  • 1/2 kırmızı soğan (ince doğranmış)

  • 1 adet jalapeno (isteğe bağlı, ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke

  • 1 tatlı kaşığı lime suyu (veya limon)

  • 1/4 su bardağı doğranmış kişniş

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Somon filetolarını zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve limon suyu ile ovun. Bu şekilde 15-20 dakika bekletin.

2. Süre sonunda Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak 200 derecede 10-12 dakika pişirin.

3. Somonlar pişerken bir kaseye mango, kırmızı soğan, jalapeno, lime suyu, balzamik sirke, kişniş ve tuzu alıp karıştırın. Salsa sosunu hazırlayın.

4. Somon filetoları tortilla ekmeklerinin arasına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız salsa sosu, marulu ve kişnişi ekleyin. Yanına lime dilimleri koyarak servis edin.

Kızarmış Kabak

Malzemeler:

  • 3 adet kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Kabakları yıkayıp, uçlarını kesin ve ince ince dilimleyin.

2. Dilimlerin üzerine zeytinyağı gezdirip baharat ekleyin.

3. Boştaki hazneye alarak 180 derecede 18-20 dakika çıtır çıtır olana kadar pişirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer kokuları ve tatları karıştırmama garantisi verir. Böylece evde balık bile pişirseniz hiçbir koku almaz, evi havalandırmak zorunda kalmazsınız. Üstelik her iki tarafta dilediğiniz tarifi rahat rahat pişirebilirsiniz.

6. Hindi Pirzola ve Pilav

6. Hindi Pirzola ve Pilav

Akşam yemeğine sağlıklı, hafif ve pratik bir alternatif arayanlar için bu ikili çok uygun.

Hindi Pirzola

Malzemeler:

  • 2 adet hindi pirzola

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Hindi pirzolalarını zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Üzerine limon suyu ve balzamik sirkeyi de ekleyin. Bu şekilde yarım saat merine edin.

2. Süre sonunda Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

3. Servis ederken üzerine limon sıkmayı unutmayın.

Pilav

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 1/2 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Pirinci bol suda yıkayın nişastasından arındırın.

2. Bir kaseye zeytinyağı ve baharatları alarak karıştırın. Suyu kaynatın.

3. Süzdüğünüz pirinci cihazın diğer haznesine alarak üzerine baharatlı su karışımını dökün ve 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

4. Pilav suyunu çekince servis edin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kopyalama özelliğinden faydalanarak iki tarafta hazırladığınız tariflerin aynı anda sonlanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece her yemeği sıcak sıcak servis eder ve zamandan kazanırsınız.

7. Meksika Fajita

7. Meksika Fajita

Güne Meksika'nın acı tatlı yemeğiyle sonlandırmak isteyenler, Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde tüm işleri şipşak halledebilir.

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet soğan

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı fajita baharatı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 3 adet orta boy patates1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı paprika

Yapılışı:

1. Tavukları, biberleri ve soğanları fajita baharatları ile karıştırarak büyük hazneye alın ve 180 derecede 15-18 dakika pişirin.

2. Patatesleri soyup dilimleyin ve zeytinyağı, tuz ve paprika ile karıştırın. Onları da küçük hazneye alarak 180 derece 15 dakika ayarında pişirin.

3. Yanına yoğurt, limon ve lavaş ekmeği ile birlikte servis edin.

Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Yorum Yazın