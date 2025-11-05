onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ajax-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu: Barış Alper Yılmaz Sürprizi Var

Ajax-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu: Barış Alper Yılmaz Sürprizi Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 21:51

Ajax-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği kadro maça dakikalar kala açıklanırken, kadroda Barış Alper Yılmaz'ın olmaması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk 11'ler belli oldu:

İlk 11'ler belli oldu:

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın