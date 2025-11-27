Airfryer’ın Kızartmanın Ötesinde Bir Cihaz Olduğunu Kanıtlayan 10 Muhteşem Özelliği

Airfryer'ı neden çok seviyorsun diye sorsak herhalde cevabın yağsız lezzetli kızartmalar yapması olur. Airfryer'da normal tavada yapılan kızartmalar gibi çıtır kızartmalar yapılabiliyor, hem de hiç yağ koymadan ya da çok az yağ ile. Bu sayede sağlıklı ve lezzetli sonuçlar elde edilebiliyor.