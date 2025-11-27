onedio
Airfryer’ın Kızartmanın Ötesinde Bir Cihaz Olduğunu Kanıtlayan 10 Muhteşem Özelliği

etiket Airfryer’ın Kızartmanın Ötesinde Bir Cihaz Olduğunu Kanıtlayan 10 Muhteşem Özelliği

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
27.11.2025 - 20:31

Airfryer'lar mutfaklarımıza girdiğinden beri elimiz ayağımız. En küçük ısıtmadan karmaşık yemekleri yapmaya her şey için Airfryer'ı kullanıyoruz. Pratikliğine bayıldığımız Airfryer'ın bu muhteşem özellikleri neler?

1. Airfryer'da yemekler hep eşit pişiyor.

Airfryer'da sıcak hava makinenin içinde dolaşıyor. Bu da demek oluyor ki her yer eşit şekilde pişiyor. Her noktaya giden sıcak hava ile dışları çıtır, içleri sulu yiyecekler elde edebiliyorsun. Fırınlardaki gibi bazı bölgeler tam pişerken diğer bölgelerin çiğ kalma sorunu olmuyor yani.

2. Tabii ki hepimizi aşık eden az yağlı kızartma özelliği var.

Airfryer'ı neden çok seviyorsun diye sorsak herhalde cevabın yağsız lezzetli kızartmalar yapması olur. Airfryer'da normal tavada yapılan kızartmalar gibi çıtır kızartmalar yapılabiliyor, hem de hiç yağ koymadan ya da çok az yağ ile. Bu sayede sağlıklı ve lezzetli sonuçlar elde edilebiliyor.

3. Her şey tek cihazda toplanıyor.

Airfryer'ın varsa aslında birçok cihazın var demek. Airfryer'da kızartma, fırınlama, ızgara gibi birçok şeyi yapabiliyorsun. Yani fritöz, fırın, elektrikli ızgara gibi cihazları ayrı ayrı almadan tek bir Airfryer'da hepsini yapabiliyorsun. Bu sayede hem yerden hem de fazla masraftan kurtuluyorsun.

4. Hemen ısındığı için hızlıca yemek yapabiliyorsun.

Airfryer'ı açtığında beklemeden ya da çok az bekleyerek hemen kullanabiliyorsun. Diğer cihazları kullanırken mutlaka ön ısıtma yapmak gerekirken Airfryer bu konuda çok kullanışlı. Bu sayede hem hazırlık hem pişirme süreci hızlanıp kısalıyor.

5. Hemen servis edilmeyen yemekler için sıcak tutma fonksiyonu çok kullanışlı!

Yemekleri hazırladın ama daha servis etmeye zaman var. İşte Airfryer'ın burada da senin yardımına koşuyor. Yemeği sıcak tutma fonksiyonu ile yemekleri bir süre daha aynı sıcaklıkta bekletebiliyorsun. Bu sayede her zaman sıcak yemek servis etmek mümkün oluyor.

6. Kullanışlı dijital ekran Airfryer'ı çok kullanışlı yapıyor.

Airfryer'ların dijital ekranları kullanmayı çok kolaylaştırıyor. Süre ve derece manuel seçilebildiği için istediğin şekilde pişirebiliyorsun. Bunun yanında hazır seçenekleri kullanmak da çok pratik.

7. Kızartma yapıldığında ortaya çıkan kokudan nefret etmiyor musun?

Kızartmayı ne kadar seviyorsak kokusundan o kadar nefret ediyoruz. Airfryer kullanıldığında koku diye bir şey olmuyor. Hiçbir koku olmadan en lezzetli ve çıtır kızartmaları yapabiliyorsun. Yani kokusuz bir kızartma istiyorsan Airfryer şart!

8. Enerji tasarrufu konusunda da Airfryer ilk sırada!

Evde fırın kullanıyorsan çok enerji harcadığını biliyorsundur. Bir de küçücük şeyler için bile fırını açıp enerji harcanabiliyor. Ama Airfryer enerji tasarruflu bir cihaz. Yani istediğin lezzetli yemekleri yaparken elektrik faturasını düşünmene gerek kalmıyor.

9. Temizliği de çok kolay!

Airfryer'da yemek pişirdikten sonra temizliğini hiç düşünmeye gerek yok. Çünkü çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir parçaları sayesinde hızlıca ve kolayca temizleyebiliyorsun. Bu sayede yemek yaptıktan sonra temizliği düşünmene hiç gerek kalmıyor.

10. Herkese göre geniş seçenekler bulmak mümkün.

Airfryer'ların herkese uygun seçenekleri var. Yani tek kişi için küçük bir Airfryer tercih edebilirken daha geniş aileler için XXL Airfryer'lar var. Bunlardan herkes kendine uygununu alarak kullanabiliyor.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
