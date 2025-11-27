Airfryer'da Karamelize Şeftalili Labneli Ekmek Üstü ve Taze Fasulye Borani Nasıl Yapılır?

Tatlıyla tuzlunun mükemmel uyumu hiç bu kadar kolay olmamıştı! Karamelize şeftali ve labneli ekmek üstü, hem kahvaltı hem de ara öğünlerde kendine hayran bırakıyor. Yanında taze fasulye borani ile servis ettiğinizde sofranız hem renkli hem de lezzet dolu olacak! 🤤