Airfryer'da Karamelize Şeftalili Labneli Ekmek Üstü ve Taze Fasulye Borani Nasıl Yapılır?

27.11.2025 - 20:16

Tatlıyla tuzlunun mükemmel uyumu hiç bu kadar kolay olmamıştı! Karamelize şeftali ve labneli ekmek üstü, hem kahvaltı hem de ara öğünlerde kendine hayran bırakıyor. Yanında taze fasulye borani ile servis ettiğinizde sofranız hem renkli hem de lezzet dolu olacak! 🤤

Karamelize Şeftalili Labneli Ekmek Üstü ve Taze Fasulye Borani Nasıl Yapılır?

Karamelize Şeftalili Labneli Ekmek Üstü

Malzemeler:

  • 2 adet şeftali

  • 5 tatlı kaşığı esmer şeker

  • 1 su bardağı labne 

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 2 dilim ekmek

Üzeri İçin:

  • 1 yemek kaşığı agave şurubu

  • 3-4 yaprak taze nane

Yapılışı:

1. Şeftalilerin çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün ve hazneye yerleştirin. Üzerine esmer şeker serpiştirip 180 derecede 20 dakika pişirin.

2. Labneyi pudra şekeriyle karıştırın. Ekmek dilimlerine labneli karışımı yayın. Üzerine şeftalileri yerleştirip agave şurubu ve nane yapraklarıyla süsleyip servis edin.

Taze Fasulye Borani 

Malzemeler:

  • 300 gram taze fasulye

  • 1 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı su 

Üzeri İçin:

  • 1 kase sarımsaklı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

1. Taze fasulyeleri güveç haznesine yerleştirin. Üzerine soğan, zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu ekleyip karıştırın. 180 derecede ara ara karıştırarak 25 dakika pişirin.

2. Tereyağını pul biber ve naneyle birlikte kızdırın. Fasulye piştikten sonra üzerine yoğurt ve kızdırdığınız baharatlı tereyağını gezdirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

