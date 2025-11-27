onedio
Airfryer'da Dört Farklı Lezzet: Ev Yapımı Granola, Tavuklu Salata, Meyveli Granola ve Caprese Tavuk Tarifleri

27.11.2025 - 19:31

Hem pratik hem lezzetli bu dört farklı tarifle Airfryer mutfağınızın yıldızı olacak! 😍

Ev Yapımı Granola, Tavuklu Salata, Meyveli Granola Cup, Caprese Tavuk Tarifleri Nasıl Yapılır?

Ev Yapımı Granola

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 çay bardağı ceviz içi

  • 1 çay bardağı çiğ badem

  • 1 çay bardağı fındık

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm

Yapılışı:

1. Yulaf ezmesi, ceviz içi, çiğ badem, fındık, tarçın, bal ve zeytinyağını karıştırın. Airfryer güveç haznesine karışımı yerleştirin ve 160 derecede 25 dakika pişirin.

2. Piştikten sonra kuru üzümü ekleyin ve karıştırıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

3. Hava almayacak şekilde saklayın ve dilediğiniz zaman yoğurt veya sütle birlikte servis edin. 

Tavuklu Salata

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini sıvı yağ, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberle baharatlayın. Airfryer haznesine yerleştirin ve 190 derecede 20 dakika pişirin.

2. Piştikten sonra dilimleyip yeşil salatayla birlikte servis edin. 

Meyveli Granola Cup

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ev yapımı granola

  • 200 gram labne

  • 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri 

  • Erik- şeftali- yeşil elma (küp doğranmış)

Yapılışı:

1. Labne ve pudra şekerini karıştırın. Kuplara ev yapımı granola, pudra şekerli labne ve meyveleri ekleyip süsleyerek servis edin. 

Caprese Tavuk

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (baharatlarla pişirilmiş)

  • 1 adet suda mozzarella peyniri 

  • 1 adet dilimlenmiş domates

Yapılışı:

1. Airfryer haznesinde pişirdiğiniz baharatlı tavuk göğüslerinin üzerine mozzarella peyniri ve domates dilimlerini dizin.

2. 190 derecede 10 dakika daha pişirip sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

