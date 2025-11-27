Airfryer'da Dört Farklı Lezzet: Ev Yapımı Granola, Tavuklu Salata, Meyveli Granola ve Caprese Tavuk Tarifleri

Ev Yapımı Granola
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Yulaf ezmesi, ceviz içi, çiğ badem, fındık, tarçın, bal ve zeytinyağını karıştırın. Airfryer güveç haznesine karışımı yerleştirin ve 160 derecede 25 dakika pişirin.
2. Piştikten sonra kuru üzümü ekleyin ve karıştırıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
3. Hava almayacak şekilde saklayın ve dilediğiniz zaman yoğurt veya sütle birlikte servis edin.
Tavuklu Salata
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Tavuk göğüslerini sıvı yağ, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberle baharatlayın. Airfryer haznesine yerleştirin ve 190 derecede 20 dakika pişirin.
2. Piştikten sonra dilimleyip yeşil salatayla birlikte servis edin.
Meyveli Granola Cup
Malzemeler:
1 su bardağı ev yapımı granola
200 gram labne
1,5 yemek kaşığı pudra şekeri
Erik- şeftali- yeşil elma (küp doğranmış)
Yapılışı:
1. Labne ve pudra şekerini karıştırın. Kuplara ev yapımı granola, pudra şekerli labne ve meyveleri ekleyip süsleyerek servis edin.
Caprese Tavuk
Malzemeler:
2 adet tavuk göğsü (baharatlarla pişirilmiş)
1 adet suda mozzarella peyniri
1 adet dilimlenmiş domates
Yapılışı:
1. Airfryer haznesinde pişirdiğiniz baharatlı tavuk göğüslerinin üzerine mozzarella peyniri ve domates dilimlerini dizin.
2. 190 derecede 10 dakika daha pişirip sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
