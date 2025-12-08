onedio
Ahmet Çakar'ın Gözaltı Kararı Sağlık Problemleri Nedeniyle Kaldırıldı

Dilara Şimşek
08.12.2025 - 16:30

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında yeni gelişme yaşandı. Çakar, kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

Ahmet Çakar, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Çakar, kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. 

Çakar’ın gözaltı kararı, sağlık durumundaki olumsuzluk nedeniyle kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Ahmet Çakar'ın iyileşme sürecine bağlı olarak tedavisi tamamlandığında adliyeye mevcutlu şekilde sevk edilmesi talimatı verildi.

