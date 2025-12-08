onedio
article/share
Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alındıktan Sonra Rahatsızlanan Ahmet Çakar Anjiyoya Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.12.2025 - 10:53 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 11:19

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, dün gece rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildi. Ahmet Çakar’ın bu sabah saatlerinde anjiyoya alındığı öğrenildi.

Ahmet Çakar kalp spazmı geçirdi.

Futbolda bahis ve şike soruşturması nedeniyle gözaltında olan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Ahmet Çakar'ın sağlık durumu belli oldu. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen Çakar'ın anjiyoya alındığı öğrenildi.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Ahmet Çakar''ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi. Çakar'ın hastanede anjiyoya alındığı öğrenildi.

Beyaz TV'deki programda Ahmet Çakar hakkında bilgi veren Ertem Şener, 'Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği. Bazı siteler kalp krizi dediler, değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi' ifadelerini kullandı.

Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Kedi Topu

bu haber niye şehit polis haberinden ön sırada keferenedio

serhatdamacana

Zerre sevmem bikinili ahmeti ama hakemliği 1000 yıl önce bırakmış spor yorumcusu bahis oynadı diye niye gözaltına alınır ki ?