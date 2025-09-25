Adamlar'ın Müziğe Ara Vermesini Kaldıramayıp Goygoya Vuran Müzikseverler
'Koca yaşlı şişko dünya' diye şarkıya başlasak eminiz birçok kişi devamını getirecektir. 2014 yılında müzik hayatına başlayan Adamlar, Türk alternatif rock sahnesinin öyle güçlü bir ismi oldu ki tüm şarkılarıyla aklımıza kazındı. Yeni bir albüm çıkarsa da dinlesek diye beklediğimiz Adamlar'dan maalesef herkesi üzen bir duyuru geldi.
Adamlar, resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımla 'faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiklerini' duyurdu. Tüm konserler de iptal edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adamlar'ın faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıklaması, hayranlarını derinden üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkes yeniden bir araya gelmeleri için paylaşımda bulundu.
Kimisi de şanssızlığımızdan dem vurdu...
👇🏻
Krize fırsata çevirenler olsa da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkularımız gerçek oldu.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiç mi yok? :(
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın