Adamlar'ın Müziğe Ara Vermesini Kaldıramayıp Goygoya Vuran Müzikseverler

'Koca yaşlı şişko dünya' diye şarkıya başlasak eminiz birçok kişi devamını getirecektir. 2014 yılında müzik hayatına başlayan Adamlar, Türk alternatif rock sahnesinin öyle güçlü bir ismi oldu ki tüm şarkılarıyla aklımıza kazındı. Yeni bir albüm çıkarsa da dinlesek diye beklediğimiz Adamlar'dan maalesef herkesi üzen bir duyuru geldi.

Adamlar, resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımla 'faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiklerini' duyurdu. Tüm konserler de iptal edildi.