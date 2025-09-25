onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Adamlar'ın Müziğe Ara Vermesini Kaldıramayıp Goygoya Vuran Müzikseverler

Adamlar'ın Müziğe Ara Vermesini Kaldıramayıp Goygoya Vuran Müzikseverler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 15:25

'Koca yaşlı şişko dünya' diye şarkıya başlasak eminiz birçok kişi devamını getirecektir. 2014 yılında müzik hayatına başlayan Adamlar, Türk alternatif rock sahnesinin öyle güçlü bir ismi oldu ki tüm şarkılarıyla aklımıza kazındı. Yeni bir albüm çıkarsa da dinlesek diye beklediğimiz Adamlar'dan maalesef herkesi üzen bir duyuru geldi. 

Adamlar, resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımla 'faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiklerini' duyurdu. Tüm konserler de iptal edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adamlar'ın faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıklaması, hayranlarını derinden üzdü.

Adamlar'ın faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıklaması, hayranlarını derinden üzdü.
twitter.com

Herkes yeniden bir araya gelmeleri için paylaşımda bulundu.

Herkes yeniden bir araya gelmeleri için paylaşımda bulundu.
twitter.com

Kimisi de şanssızlığımızdan dem vurdu...

Kimisi de şanssızlığımızdan dem vurdu...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Krize fırsata çevirenler olsa da...

Krize fırsata çevirenler olsa da...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şöyle bir şey yaşandı sonrasında;

Korkularımız gerçek oldu.

Korkularımız gerçek oldu.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hiç mi yok? :(

Hiç mi yok? :(
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın