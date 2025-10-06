onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
A101 Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Güncel A101 Açılış Kapanış Saatleri, Çalışma Günleri

A101 Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Güncel A101 Açılış Kapanış Saatleri, Çalışma Günleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 13:50

A101, ülkemizde hizmet veren zincir marketlerden biridir. Her ilimizde bulunan şubeleri nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih edilir. A101, büyük bir müşteri kitlesine sahiptir. Bu nedenle A101 ile ilgili merak edilen konular sık sık araştırılır, A101 aktüel ürünleri yakından takip edilir. 

A101 çalışma saatleri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. A101'in bütün şubelerinde aynı çalışma saatleri uygulanıyor. Bazı marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ise farklılık gösteriyor.

Peki A101 saat kaçta açılıyor, kaça kapanıyor?

İşte 2025 A101 çalışma saatleri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A101 Kaçta Kapanıyor?

A101 Kaçta Kapanıyor?

A101, Türkiye genelinde binlerce şubesiyle hizmet veren zincir bir markettir. Özellikle aktüel ürünleriyle dikkat çeken A101 haftalık kataloglarıyla yakından takip edilir. A101'in çalışma saatleri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Öncelikle, A101'in her gün açık olduğunu, hafta içi ve hafta sonu faaliyet gösterdiğini belirtelim.

A101 Kaçta Kapanıyor Hafta İçi?

A101 hafta içi 21.30'da kapanır.

A101 Kaçta Kapanıyor Hafta Sonu?

A101 hafta sonu 21.30'da kapanır.

A101 Kaça Kadar Açık?

A101 hafta içi de hafta sonu da saat 21.30'da kapanır. Hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri aynıdır.

A101 Kaçta Açılıyor?

A101 Kaçta Açılıyor?

Türkiye genelinde binlerce şubesiyle hizmet veren A101, haftanın her günü açıktır. Bayramlardaki çalışma düzeni değişiklik gösterebilir. Hafta içi ve hafta sonu saat 21.30'da kapanan A101'ler her sabah da aynı saatte açılır.

A101 Kaçta Açılıyor Hafta İçi?

A101 hafta içi saat 09.00'da açılır.

A101 Kaçta Açılıyor Hafta Sonu?

A101 hafta sonu saat 09.00'da açılır.

A101 2025 Çalışma Saatleri

A101'in çalışma saatleri güncel olarak aşağıdaki gibidir:

  • Haftanın Her Günü Açılış: 09.00

  • Haftanın Her Günü Kapanış: 21.30

Ayrıca A101'de öğle molası yoktur, gün boyunca kesintisiz hizmet devam eder.

A101 Aktüel

A101 Aktüel

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. 2008 yılında Türkiye'deki faaliyetlerine başladı. 2025 yılına kadar da Türkiye'de binlerce şubeye ulaştı. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken A101 aktüel ürünleriyle yakından takip ediliyor. A101 aktüel ürünleri arasında mutfak eşyalarından kırtasiye malzemelerine, kamp ihtiyaçlarından mobilyalara pek çok çeşit bulunuyor. Bu ürünler, genellikle mağazalara stoklarla sınırlı olarak geliyor. 

A101 Aktüel Günü Ne Zaman?

A101 aktüel günü perşembe günleridir. A101'e aktüel ürünler her hafta perşembe günü gelir ve katalog da daha önceden yayınlanır.

A101 Online Alışveriş Var mı?

A101 Online Alışveriş Var mı?

Dilerseniz A101'in online alışveriş sistemini de kullanabilirsiniz. A101'in sitesinde, market şubelerinde satışa çıkmayan kimi ürünleri burada bulabilirsiniz. Aynı şekilde 'A101 Kapıda' ile marketten adresinize sipariş de verebilirsiniz.

*Detaylı bilgi almak için resmi sitesini ziyaret ediniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın