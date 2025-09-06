7 Eylül Balık Tutulması

Başımıza gelecek olanların pek çoğu kontrolümüz dışında gerçekleşebilir çünkü yıldızın teması “serbest bırak ve dönüş’tür.” Bizlerinde toksikleşmiş, can sıkan, ruh daraltan, emeği zayi eden ve fedakârlık yapmak zorunda bırakan tüm eylemlerden arınmamız gerekiyor.

Balık, kozmik bir sünger gibidir! Kainatta, kolektifte, görünen görünmeyen her şeyde izini bırakır ve içine çeker. Bazen kurban’dır, bazen kurtarıcı. Bazen evliyadır, bazen ebu cehil. Bazen bağlayıcıdır, bazen ayrıştırıcı. Balık arketipi hep sınırdadır ama sınırsız yaşar. Esnektir ama gizemlidir. Sağını solunu kestiremezsiniz! Neden o yola çıktı anlayamazsınız. Tıpkı bir keşiş gibi özgür, seyyah gibi bilgili ve ulvi bir ruhtur. Koşullar ve şartlara göre şekil alır. Dolayısıyla bizlerde iyi ya da kötü bi...

Bireysel hayatlarımızda bunlar yaşanırken global çapta da denizde gemi ve tekne kazaları, mürettabatla ilgili sorunlar, sulardan kaynaklı yaşanacak zehirlenmeler, deniz canlılarının karaya vurması ve kuraklıkla ilgili küresel krizler yaşanabilir. Özellikle depremle birlikte tsunami, toprak kayması ve heyelan gibi kazalara da açık. Ayrıca salgın hastalıkların artmasıyla birlikte sağlık örgütlerinin yeni kararları gündeme gelebilir. Eğitim sistemi ve yönetmelikle ilgili düzenlemeler dikkat çekeceğe benziy...

Türkiye Cumhuriyetinin haritasını önemli ölçüde etkileyecek olan bu tutulma ülkemizden gözlemleneceği için belirli keskin kararları ve olayları da beraberinde getirebilir. Geçmişe baktığımızda terörle mücadelenin en yoğun olduğu zamanları yeniden tetikliyor. Ayrıca suikastlar, cinnet haberleri de gündemde. T.C. haritasında Gad ve Uranüs üzerinde yaşanacağından kamu kurumları, siyasiler, devlete bağlı şirketler radarda. Usulsüz ihaleler, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik öne çıkabilir. Sağlık alanınd...

Tutulmadan en yoğun etkiyi Başak, İkizler ve Yaylar alırken. Avantajlı olanlar Akrep, Yengeç, Boğa ve Oğlaklar olacak. Haritalarınızda 12-18 derece arasında bu saydığım burçlardan mevcutsa hayatınız büyük ölçüde değişebilir.

Tutulma notu: Duygu simsarlarına ve hayal hırsızlarının rüzgarına kapılmayın. Her döngü yeni bir başlangıçtır ve kimse bunu sizden daha iyi yapamaz..