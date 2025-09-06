onedio
7 Eylül Balık Tutulması

etiket 7 Eylül Balık Tutulması

06.09.2025 - 12:22

7 Eylülde Balık burcunun 15 derecesinde saat 21:08’de güçlü ve etkili bir Dolunay “Tutulma” yaşayacağız. Tam Ay tutulması olduğu için her konuda net ve kararlı olmamız gerekebilir. Duyguların gücünü kullanarak mantığımızla pekiştirmeliyiz. Balık “aslına rücu etmektir” bizlerde aslolan versiyonumuza geçmeliyiz ki hedefimize odaklanabilelim. Tutulmalar eski ve yeninin birleşmesi gibidir. Geçmiş defterler mutlaka açılır ve hesaplaşılır. Çünkü köhneleşmiş bir duyguyu tamamen bitirmek için eskinin...

Tutulmaya eşlik eden sabit yıldız “achernar” bu yıldız yüksek idrak, dönüşüm, anka kuşu gibi yenilenme ve mistik bilgiler içerir.

Başımıza gelecek olanların pek çoğu kontrolümüz dışında gerçekleşebilir çünkü yıldızın teması “serbest bırak ve dönüş’tür.” Bizlerinde toksikleşmiş, can sıkan, ruh daraltan, emeği zayi eden ve fedakârlık yapmak zorunda bırakan tüm eylemlerden arınmamız gerekiyor.

Balık, kozmik bir sünger gibidir! Kainatta, kolektifte, görünen görünmeyen her şeyde izini bırakır ve içine çeker. Bazen kurban’dır, bazen kurtarıcı. Bazen evliyadır, bazen ebu cehil. Bazen bağlayıcıdır, bazen ayrıştırıcı. Balık arketipi hep sınırdadır ama sınırsız yaşar. Esnektir ama gizemlidir. Sağını solunu kestiremezsiniz! Neden o yola çıktı anlayamazsınız. Tıpkı bir keşiş gibi özgür, seyyah gibi bilgili ve ulvi bir ruhtur. Koşullar ve şartlara göre şekil alır. Dolayısıyla bizlerde iyi ya da kötü bi...

Bireysel hayatlarımızda bunlar yaşanırken global çapta da denizde gemi ve tekne kazaları, mürettabatla ilgili sorunlar, sulardan kaynaklı yaşanacak zehirlenmeler, deniz canlılarının karaya vurması ve kuraklıkla ilgili küresel krizler yaşanabilir. Özellikle depremle birlikte tsunami, toprak kayması ve heyelan gibi kazalara da açık. Ayrıca salgın hastalıkların artmasıyla birlikte sağlık örgütlerinin yeni kararları gündeme gelebilir. Eğitim sistemi ve yönetmelikle ilgili düzenlemeler dikkat çekeceğe benziy...

Türkiye Cumhuriyetinin haritasını önemli ölçüde etkileyecek olan bu tutulma ülkemizden gözlemleneceği için belirli keskin kararları ve olayları da beraberinde getirebilir. Geçmişe baktığımızda terörle mücadelenin en yoğun olduğu zamanları yeniden tetikliyor. Ayrıca suikastlar, cinnet haberleri de gündemde. T.C. haritasında Gad ve Uranüs üzerinde yaşanacağından kamu kurumları, siyasiler, devlete bağlı şirketler radarda. Usulsüz ihaleler, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik öne çıkabilir. Sağlık alanınd...

Tutulmadan en yoğun etkiyi Başak, İkizler ve Yaylar alırken. Avantajlı olanlar Akrep, Yengeç, Boğa ve Oğlaklar olacak. Haritalarınızda 12-18 derece arasında bu saydığım burçlardan mevcutsa hayatınız büyük ölçüde değişebilir.

Tutulma notu: Duygu simsarlarına ve hayal hırsızlarının rüzgarına kapılmayın. Her döngü yeni bir başlangıçtır ve kimse bunu sizden daha iyi yapamaz..

Koç ve Yükselen Koçlar

Tutulma, kaderinizde olan ve olmayanı ayrıştırıyor. Kendinize yeni bir güzergah belirleme fırsatı yakalayacaksınız. Artık acele etmeden, güvenerek ve inanarak ilerleyeceksiniz. Bilinçaltınız size tuzaklar kurabilir ve kaygınızı artırabilir. Sakın bu korkuya kapılmayın ve ihtiyacınız olan değişimi kucaklayın. İyisiyle kötüsüyle tüm deneyimleriniz harekete geçmenize yardımcı oluyor. Geçmişte çözülmemiş ve pürüz haline gelmiş konular üzerine eğilin! Zira sümenaltı ettiğiniz çoğu şey yüzeye çıkmaya başlıyor. Görmeniz gerekenler siz çabalamadan ayağınıza geliyor. Sadece iyi bir analiz ve sakin bir tavır gerekli. Geri kalan her şeyi uhrevi bir ruh haliyle çözebilirsiniz. Ayrıca sağlığınız bakımından tetikte olun. Hormonal dengesizlikler, Migren veya Vertigo gibi sağlık problemleri varsa hekime görünün. Ayak bileklerinizde ciddi ödem, şişlik, baskı ve varis oluşabilir. Dolaşım sisteminize dikkate alın..

Boğa ve Yükselen Boğalar

Tutulmanın kazananı ve avantajlısı sizsiniz. Gruplar, topluluklar, tanınmış kişiler arasında yeriniz hazır. Yeni başlangıçlara ve fırsatlara hazırlıklı olun. Uzun süredir hamle yapamıyor ve doğru zamanı bekliyorsanız işte o an geldi. Görüşmleriniz, işbirlikleriniz ve iletişiminiz sıklaşıyor. Önemli projeler içinde yer alabilirsiniz. Ayrıca kendi işinizi yapmak istiyorsanız çok uygun. Arkadaşlarınız ve dostluklarınız testten geçerken! Kimin kalması, kimin gitmesi gerektiğine dair bir karar vermelisiniz. Çünkü başarılarınıza gölge düşürmek isteyen yakınlarınız olabilir. Hatta o kadar belli ederler ki, adeta gözünüzün içine baka baka sabote edilirsiniz. Yapmış olduğunuz görüşmelerin pek çoğu olumlu yönde sonuca ulaşır. Ancak sizde güç zehirlenmesi yaşamayın! Çünkü bu tutulma tevazu istiyor, bilgelik istiyor.. Evliyseniz eşinizin ailesinden miras gelebilir. Yıllardır saklanan bir sırrın ortaya çıkması da söz konusu..

İkizler ve Yükselen İkizler

Kariyerinizin ve itibarınızın öne çıktığı önemli bir tutulma. Sizi bekleyen bu değişimi kaygılanmadan kabule geçmelisiniz. Tabi disiplini, kararlılığı ve inancı elden bırakmadan. Çünkü geçeceğiniz eşikten geriye dönemezsiniz. O yol sizi uzun zamandır bu döngüye hazırladı. Hem toplum önü duruşunuz, hem mesleki alanınız, hem de itibarınız bu dönüşüme bağlı. Beklediğiniz görüşmeler yapılabilir. İş yerinden memnun değilseniz farklı kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Ev ve iş yeri taşımanız olası. Alım satım işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ancak çok tedbirli ve dikkatli olun. Çok basit görünen hatalara da açıksınız. Örneğin: hiç işbirliği yapmamanız gereken kişilerle yola çıkabilir ve borç para verebilirsiniz. Mümkünse güven konusunda emin olmadığınız kimseyle ortak iş yapmayın. Boyun, omurga, el bileklerinizde ağrılar artabilir. Sinir sıkışması yaşayan varsa özellikle dikkat etsin..

Yengeç ve Yükselen Yengeçler

Tutulma hattında en şanslı olanlardan biri sizsiniz. Bakış açınız, çevreniz, hayatınız tümüyle değişiyor. Yeni eğitimlere, seyahatlere, işbirliklerine yönelebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haberler gelebilir. Sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kaderiniz hiç ummadığınız biçimde şekil değiştiriyor. Ve önümüzdeki 6 aylık süreçte bambaşka bir insan oluyorsunuz. Karşılaştığınız insanlar, semboller ve tasvirler size farklılıkların avantaj olduğunu hatırlatacak. Geleneksel dünyanızdan çıkıp yeni keşiflerin rüzgarına kapılacaksınız. Eğer yer değişikliği yapmak istiyorsanız artık hazırsınız. Ufkunuzu genişleten geri bildirimler alabilirsiniz. Hukuki anlamda davanız varsa sonuçlanabilir. Yıllardır görmediğiniz yakınlarınızla buluşabilirsiniz. Dualarınız ve dilekleriniz kabul olur. Hem genişler hem de feraha kavuşursunuz. Yalnız fazla böbürlenmeyin ve mağrur olmayın. Bel böbrek ve kuyruk sokumunuzdaki ağrıları ihmal etmeyin! iltihaplanma durumuna açık..

Aslan ve Yükselen Aslanlar

Tutulma finansal bölgede gerçekleşiyor. Hem geçmişte ödemediğiniz bir borçla karşılaşabilir, hem de o borçları ödeyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aslında pür dikkat geçmişte yarım bıraktıklarınıza odaklanmanız iyi olabilir. Zira, gözünüzden kaçmış bir detayla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Gelir gider dengesini ve bütçenizi doğru ayarlamalısınız. Çünkü hesapta olmayan ödemeler ay’ı zor geçirmenize neden olabilir. İyi yönüyle kaçırdığınız fırsatları yeniden yakalarsınız ve sezgileriniz sayesinde olacakları önceden tespit edebilirsiniz. İhmal ettiğiniz bir operasyon varsa önleminizi alın. Bilinçaltınız o kadar hareketli olacak ki! tıpkı X-ray cihazı gibi etrafınızdakilerin içini görecek ve çoğu kişinin notunu vereceksiniz. Özellikle de sizi kullananları oyun dışı bırakacaksınız. Ek olarak; Sigorta, nafaka, prim ödemeleri ve alacakları varsa olumlu geçer..

Başak ve Yükselen Başaklar

Tutulmada en radikal değişenlerden biri siz olacaksınız. İlişkiler, evlilikler, mesleğiniz, ortaklıklar ve kendini gizleyenler radarda. Gerçekten kim dost kim düşman ayrımı yapabilirsiniz. Evliliğinizden memnun değilseniz, yıllardır yapamadığınızı yapıp tek celsede boşanabilirsiniz. Ayrıca mesleki anlamda yeterli olup olmadığınızı sorgulatacak olaylar yaşamanız olası. Özellikle de ara ara sorguladığınız bir durumsa. Hatta bazılarınız yeni meslek için harekete geçebilir. Aslında ilişkileriniz ve işinizde tüm kozlar paylaşılacak diyebilirim. Hukuksal açıdan da davalar gündeminizde. Yarım kalmış alacakları tahsil edebilir, tamamlanmamış konuşmalar yapılabilir ve söylenmemiş sözler dile gelebilir. Adeta hesaplaşma içinde olacaksınız. Ailenizle yaşıyorsanız evinizi ayırabilir veya tayin vasıtasıyla şehir değiştirebilirsiniz. Kalbi boş olanlara güzel sürprizler de kapıda..

Terazi ve Yükselen Teraziler

Tutulma iş çevrenizden tutun sağlığınıza kadar pek çok konuyu radara alıyor. Çalışma ortamınızda hoşnut olmadığınız bir durum varsa değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Bazı mesai arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyma kararı alabilirsiniz çünkü! önceden görmediğiniz farklı yüzlerine tanık olacaksınız. Mesleki açıdan yön değişimleri destekleyici olabilir. Hatta iş değişikliği yapabilir ve uzun zamandır hayalini kurduğunuz projelere imza atabilirsiniz. Ayrıca sağlık açısından bel fıtığı, mide şikayetleri yaşanabilir. Gıda inteloransı çıkabilir mutlaka test- tahlil yaptırın. Beslenme şeklinizi değiştirerek daha sağlıklı bir yaşam inşaa edebilirsiniz. Akrabalarınızdan (hala, dayı, teyze) ani sağlık problemleriyle aileyi şaşırtabilir. Düşüncelerini ve ruhunuzu daha zinde tutmak için bağımlı olduğunuz her şeyden arının.

Akrep ve Yükselen Akrepler

Tutulmanın en yaradığı burçların başında geliyorsunuz. Bilipte cesaret edemediğiniz ne varsa cürretkar ve girişimci olacaksınız. Takıntı yaptığınız insan veya duygulardan arınıyorsunuz. Ruhunuz sınırları aşmak ve genişlemek isteyecek. Aklınız, gücünüz ve kalbinizle herkesin odak noktası olacaksınız. Evliyseniz çocuk sahibi olabilir, bekarsanız aradığınız aşkı bulabilir, ilişkiniz varsa evlilik teklifi alabilirsiniz. Keseniz ve hanenize bereket getirecek insanlarla tanışmanız sizi güvende tutabilir. Ayrıca medya ve önemli projelerde destekleneceksiniz. Yeni bir hobi edinmek ve çevrenizi değiştirmek için uygun. Ancak! artık tarzınıza uyumlu olmayan herkesi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazı Akrepler çocukları ve babalarıyla ilgili ilgilenmek zorunda kalacağı olaylar yaşayabilir. Meydan sizin🤌 emin olduğunuz hiçbir konuda geri adım atmayın...

Yay ve Yükselen Yaylar

Ruhsal açıdan herkesi ve her şeyi sorguladığınız bir evre. Kim yanınızda kalmalı, kim yolunuzu tıkıyor, kim dostunuz sorgulayacaksınız. Hayatınızda bir perdeyi kapatıyor ve yeni bir sahne hazırlığı içine giriyorsunuz. Taşınmak, yer değiştirmek, işinizi yenilemek ana gündem başlıklarınız. Aile içinde askıda kalmış ve çözülmemiş ne kadar konu varsa hepsini ele alıyorsunuz. Biraz hesaplaşma, biraz dertleşme, biraz da itiraf zamanı diyebiliriz. Yıllardır miras açısından krizli bir aşamadaysanız, sonuçlar lehinize olacaktır. Alacaklarınızı hakkıyla teslim alabilirsiniz. Ülke ya da şehir değiştirme fikriniz varsa tam zamanı. Bunca şey yaşanırken içinize dönmeyi bi parça inziva halini de deneyimleyin. Belki şu sıralar koşmaya değil! kendinizi dinlemeye ihtiyacınız vardır. Ev almak, satmak için uygun. Ayrıca kurumsal hayatı bırakıp yarı zamanlı çalışıp, yarı zamanlı emeklilik yaşayabilirsiniz..

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar

Tutulmadan nispeten en kârlı çıkanlardan biri sizsiniz. Ticari kazançlarınız, iletişiminiz, işbirlikleriniz kuvvetleniyor. İkna kabiliyetinizi kullanarak hayal bile edemeyeceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. İlham alabileceğiniz işler üzerine yoğunlaşırsanız maddi manevi kazanç artışları olur. Ayrıca araba alım satımı için uygun. Yeni insanlarla görüşebilir ve önemli projelerde yer alabilirsiniz. Kardeşlerinizle aranızdaki iletişim günbegün düzelebilir fakat! bi anda kesip atabilirsiniz de..Eğitim almak, yatırım yapmak, vize, e-ticaret işine başvurmak gibi konular destekleyici. Kendi markanızı yaratıp, imaj yenileyebilirsiniz. Ayrıca sağlığınız açısından da biraz uyarabilir. Eklem ve el kıkırdaklarında ağrılar ve uyuşmalar yaşayabilirsiniz. Boğazınızda gıcık, kaşınma, lenf bezlerinde şişlik dikkate alınmalı.. İnsan ilişkilerinizde bitişler ve yeni çevreler deneyimleyebilirsiniz. Biraz bakış açınızı değiştirin..

Kova ve Yükselen Kovalar

Tutulma maddi manevi değerler alanında gerçekleşiyor. İyi ya da kötü bir seçim yapmak durumunda bırakabilir. Kazandıklarınız ve kaybettikleriniz yeniden aklınıza gelecek ve nerde hata yaptınız? Nerde doğru hamleyi kaçırdınız gözden geçireceksiniz. Ayrıca yeni tanıştığınız insanlardan olumlu yardımlar alabilirsiniz. Varsa birikiminiz yatırım için kullanmanız avantaj sağlayabilir.. Maddi açıdan yeni hamleler ve işbirlikleri kesenizi doldurabilir. Aslında kendi içinizde önemli bir dönüşüm olacak ve kartları yeniden dağıtacaksınız. Borçlarınız, ödemeleriniz yüklüyse kapatma şansı bulabilirsiniz. Gayrimenkul ve arsa gibi ticari faaliyetler için destekleyici. İlişkiniz varsa ve inişli çıkışlı ilerliyorsa net kararlar vermek isteyebilirsiniz. Ayrıca sağlığınız konusunda ihmal ettiğiniz ne varsa öne çekin. Aşırı saç dökülmesi, omuz ve boğazda oluşan şişlikler, hormonal dengesizlikler ve sindirim sorunları yaşanabilir.

Balık ve Yükselen Balıklar

Tutulmaya ev sahipliği yaptığınız şu günlerde önemli ve radikal gelişmelere hazır olun. Çünkü “sessiz atın tekmesi pek olurmuş” sözü adeta bugünler için söylenmiş olmalı! Zira değişiminiz ve yaşadığınız kırılmalar sizi öyle bir noktaya getirdiki! bu evre sizi bile şaşırtabilir.. Etrafınızdaki insanları sırasıyla elekten geçirecek ve zamanında size yapılanları unutmayacaksınız. Ödeşmek adettendir diyerek tek tek hesap soracak kadar da cesur olacaksınız. Ancak dikkat edin! Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın! Kızgınlıkla haketmeyenlere de ceza kesebilirsiniz. Davanızda haklıysanız zaten adalet yerini bulacaktır. Sizler için hem bireysel, hem de kadersel bir geçiş olacak. İlişkileriniz, kazançlarınız ve etrafınız yenilenecek. Bekarsanız sürpriz bir aşk gelir. Evliyseniz ciddi ciddi bitirme kararı verebilirsiniz.. Sağlık açısından da baş dönmesi, vertigo, yüksek tansiyon, dolaşım sistemi bozukluğu gündeme gelebilir. Güçlü, kararlı ve sağduylu olun..

