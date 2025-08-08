7-8 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
Seda Sayan'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
Nazlı Sabancı’nın Ultra Belirgin Karın Kasları: Estetik Mi, Alın Teri Mi?
İlk Açıklama Geldi: Berk Oktay’tan Taciz ve Aldatma İddialarına Yanıt
Dilan Çıtak Polis Kriziyle İlgili İlk Kez Konuştu
Kıvanç Tatlıtuğ Dostu Halit Yukay'ı Arama Çalışmalarına Katıldı
Sezen Aksu’dan Gündemi Sallayan Tahliye Çağrısı
Alp Navruz Bodrum'da İmajıyla Şaşırttı: Bıyıklı ve Göbekli Hali Olay Oldu!
Blok 3 Konserinde Şok İddialar: “Denize Atacağız Tehdidi” ve 7 Milyon TL’lik Boş Senet Şoku!
Açıklama Geldi: Onur Atilla ’Barıştılar’ İddialarına Nokta Koydu
