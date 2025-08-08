onedio
7-8 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
08.08.2025 - 23:42

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

Seda Sayan'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Magazin dünyasının ikon ismi Seda Sayan, estetik müdahalelere doymuyor! En son yüzüne mezoterapi yaptırdığını ve işlemin ardından “yüzünün kalktığına” yürekten inandığını sosyal medyada paylaştı. Ellerindeki ve boyun bölgesindeki kırışıklıklar da gözle görülür şekilde düzelince takipçileri şaşkına döndü.

Nazlı Sabancı’nın Ultra Belirgin Karın Kasları: Estetik Mi, Alın Teri Mi?

Türkiye’ye döner dönmez Jennifer Lopez konserinde görüntülenen Nazlı Sabancı, sosyal medyada paylaştığı karelerle ultra belirgin karın kaslarla dikkat çekti. Takipçileri bu görünümü sporun gücü olarak yorumlarken, bazıları doğal mı yoksa estetik müdahale mi sorusunu gündeme taşıdı.

İlk Açıklama Geldi: Berk Oktay’tan Taciz ve Aldatma İddialarına Yanıt

Magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet ve taciz iddialarının merkezinde yer alan oyuncu Berk Oktay, sessizliğini bozarak ilk kez net bir açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla yaptığı duyuruda, hakkındaki tüm iddiaların “asılsız” olduğunu ve “sistematik bir karalama kampanyası” yürütüldüğünü vurguladı.

Dilan Çıtak Polis Kriziyle İlgili İlk Kez Konuştu

Bodrum'da yaşanan “polisin üzerine araba sürdü” iddialarıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, ilk kez konuşarak olayın perde arkasını net bir dille anlattı. Magazin Kuryesi'ne verdiği özel röportajda Çıtak, “Polisin üzerine araba sürüyormuş gibi bir görüntü yaratıldı. Aslında orada bir kaza vardı, ambulansa yol verdim ama ardından cezayı sorgulamak çatışmaya neden oldu” diyerek sarsıcı detaylara kamuoyunun merak ettiği birçok sorunun cevabına yer verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ Dostu Halit Yukay'ı Arama Çalışmalarına Katıldı

Lüks yatıyla Bozcaada’ya doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde teknesinin parçalanmış halde bulunmasının ardından dostları arasında yer alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tatilini yarıda keserek Erdek’e gitti ve dostu için arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sezen Aksu’dan Gündemi Sallayan Tahliye Çağrısı

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda, cezaevinde sağlık durumu hızla kötüleşen menajer Ayşe Barım ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için açık çağrıda bulundu.

Alp Navruz Bodrum'da İmajıyla Şaşırttı: Bıyıklı ve Göbekli Hali Olay Oldu!

Ünlü oyuncu Alp Navruz, Bodrum’un Yalıkavak sahillerinde geçirdiği tatille magazin gündemine bir kez daha damga vurdu. Sakallarını kesip yalnızca bıyık bırakan yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkan Navruz, bu değişimle sosyal medyada hızla konuşulur hale geldi.

Blok 3 Konserinde Şok İddialar: “Denize Atacağız Tehdidi” ve 7 Milyon TL’lik Boş Senet Şoku!

Kadıköy’de gerçekleşmesi planlanan Blok 3 konseri öncesinde yaşanan gerilim magazin gündemine bomba gibi düştü. Organizasyon sorumlusu, grubun ekibi tarafından çevrilip “denize atılacağı” tehdidiyle karşılaştığını açıkladı. Üstelik kendisinden 7 milyon TL değerinde, üzerinde firma adı bile olmayan boş senet imzalaması istendi. Bu iddialar üzerine avukatlar harekete geçerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Blok 3 cephesi ise bu suçlamaları kesinlikle reddetti ve hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Açıklama Geldi: Onur Atilla ’Barıştılar’ İddialarına Nokta Koydu

Güldür Güldür Show’ ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz günlerde eski eşi Sinem Ayyıldız ile “barıştıkları” yönündeki magazinsel iddialara cevap verdi.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan bu söylentilere kayıtsız kalmayan Atilla, bizzat yaptığı paylaşımda, “Bazı mecralarda yer alan, eski eşim ve çocuklarımın annesiyle barıştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar tamamen asılsızdır” ifadelerini kullanarak net bir dille yalanladı .

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
