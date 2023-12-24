40 Yıldır İsviçre’de Çalışmadan, Sosyal Yardım Alarak Yaşayan Türk Vatandaşı Sınır Dışı Edildi
40 Yıldır İsviçre’de Çalışmadan, Sosyal Yardım Alarak Yaşayan Türk Vatandaşı Sınır Dışı Edildi
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
1983 yılından bu yana İsviçre'de yaşayan bir Türk vatandaşı, sosyal yardımlarla geçindiği ve entegre olma konusundaki isteksizliği nedeniyle İsviçre Federal Mahkemesi tarafından yerleşim izni iptal edilerek ülkeden sınır dışı edildi.
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Türk gurbetçi, 1983 yılında 19 yaşındayken kocasıyla birlikte İsviçre'ye taşındı. Çift, her beş yılda bir uzatılması gereken bir yerleşim iznine tabiydi.
2006 yılında kocasından ayrıldıktan sonra, Mart 2006'dan Ağustos 2022'ye kadar yaklaşık 17 yıl boyunca sosyal yardımlarla hayatını sürdürdü ve bu süre zarfında toplam 373 bin Euro'nun üzerinde sosyal yardım aldı.
Temmuz 2020'de yerleşim izninin uzatılması için yapılan başvurusu, Solothurn Kantonu Göçmenlik Dairesi tarafından reddedildi.
Türk gurbetçi bu kararı Solothurn İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkeme de itirazı reddetti ve gurbetçi bu sefer Federal Mahkeme'ye itirazda bulundu.
Federal yargıçlar, kararında, Türk gurbetçinin entegre olma konusundaki isteksizliğini birincil faktör olarak öne sürerek alt mahkemenin kararını onayladı. Mahkeme, kadının yaklaşık 17 yıldır hiçbir iş bulma ya da devlete olan bağımlılığından kurtulma yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığının altını çizerek, “Başarılı bir entegrasyondan söz edilemez" kararı verdi.
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Federal Mahkeme, göçmenlik yetkililerinin "yerleşim izninin iptal edilmesinde önemli bir kamu yararı bulunduğunu haklı olarak varsaydıklarını" söyledi ve Türk gurbetçinin hâlihazırda büyük miktarda sosyal yardım parası aldığını ve daha fazla yardım alma hakkına sahip olmaması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, kadının sıradan turist vizesi ile çocuklarını ve torunlarını görmek için İsviçre'yi ziyaret etmesine izin verildiği belirtildi.
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