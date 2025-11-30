30 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da Bugün Hava Nasıl?
30 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Ülke genelinde sağanak yağışların etkili olduğu 30 Kasım Pazar günü İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'da yağmur yağacak mı sorusu için ise Meteoroloji'nin tahmini bölgenin doğusu için yağışın etkili olacağı yönünde. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün hava nasıl? İşte, detaylar...
İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.
