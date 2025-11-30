onedio
30 Kasım Pazar Antalya Hava Durumu: Antalya'da Hava Bugün Nasıl Olacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 09:37

Antalya’da 30 Kasım Pazar günü hava durumu, özellikle sabah saatlerinden itibaren bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlı geçecek. Gün boyu sıcaklık 13–19 °C arasında değişecek, öğle saatlerinde aralıklı bulutlar kısa süreli güneşli aralıklar sunacak. Akşam ise hava parçalı bulutlu ve serin olacak.

Antalya'da Bugün Hava Nasıl?

Sabah saatlerinde gökyüzü oldukça bulutlu; 10:00 civarında sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 15 °C civarında başlayacak. Öğle saatlerine yaklaşırken bulutlar yer yer dağılacak, gökyüzü aralıklı bulutlu olacak ve sıcaklık 18‑19 °C’ye kadar yükselecek.

Öğleden sonra yeniden bulutların artması ve 14:00–16:00 arasında zaman zaman sağanak ihtimali var. Bu saatlerde hava biraz daha serinleyip 17‑18 °C dolaylarında seyredebilir. Akşam saatlerinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak; sıcaklık 13‑14 °C’ye kadar gerileyecek. Genel tablo; gündüz boyunca ılımlı, aralıklı bulutlu ve görece nemli bir hava olsa da zaman zaman sağanaklarla geçebilecek bir gün olduğunu gösteriyor.

