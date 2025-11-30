30 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl Olacak?

Eskişehir’de gün, sabahın erken saatlerinde 7°C sıcaklık ve %96 gibi oldukça yüksek bir nem oranıyla başlıyor. Kapalı ve bulutlu hava hâkim. Rüzgârın 2 km/sa gibi düşük bir hızla esmesi, sabahın soğukluğunu daha fazla hissettirmiyor.

Öğleye doğru sıcaklık 10°C seviyesine çıkıyor ancak hava hâlâ bulutlu. Bu saatlerde nem %76 seviyesine inse de şehirde hâlâ nemli bir atmosfer hâkim. Hafif yön değiştiren rüzgâr etkisini artırmadan esmeye devam ediyor.

Öğle sonrası itibarıyla yağışlar başlıyor. Saat 12.00 ile 18.00 arasında sıcaklık 10–12°C bandında seyrediyor. Yağmurla birlikte nem yeniden yükselerek %90 seviyelerine çıkıyor. Bu nedenle hava olduğundan daha serin hissedilebilir. Aynı saatlerde rüzgâr zaman zaman 8 km/sa hızla eserek yağışı destekliyor.

Akşam saatlerinde yağmur etkisini azaltmadan sürüyor. Sıcaklık 8°C’ye geriliyor; nem tekrar %96 seviyesine yükseliyor. Rüzgârın yönü kuzeye dönüyor ve hafif ama hissedilir şekilde serinlik katıyor.

Günün son bölümünde, 21.00–24.00 aralığında sıcaklık 7°C’ye düşüyor. Yağmurun aralıklarla devam ettiği bu saatlerde nem %94, rüzgâr ise 8 km/sa civarında. Eskişehir’de gün genel olarak nemli, bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir havayla tamamlanacak.