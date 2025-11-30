onedio
30 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl Olacak?

30 Kasım Pazar Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Bugün Nasıl Olacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 09:12

30 Kasım Pazar günü Eskişehir’de hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre bugün şehir genelinde sıcaklık, yağış ihtimali ve rüzgar hızları nasıl olacak?

Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Eskişehir'de Bugün Hava Nasıl?

Eskişehir’de gün, sabahın erken saatlerinde 7°C sıcaklık ve %96 gibi oldukça yüksek bir nem oranıyla başlıyor. Kapalı ve bulutlu hava hâkim. Rüzgârın 2 km/sa gibi düşük bir hızla esmesi, sabahın soğukluğunu daha fazla hissettirmiyor.

Öğleye doğru sıcaklık 10°C seviyesine çıkıyor ancak hava hâlâ bulutlu. Bu saatlerde nem %76 seviyesine inse de şehirde hâlâ nemli bir atmosfer hâkim. Hafif yön değiştiren rüzgâr etkisini artırmadan esmeye devam ediyor.

Öğle sonrası itibarıyla yağışlar başlıyor. Saat 12.00 ile 18.00 arasında sıcaklık 10–12°C bandında seyrediyor. Yağmurla birlikte nem yeniden yükselerek %90 seviyelerine çıkıyor. Bu nedenle hava olduğundan daha serin hissedilebilir. Aynı saatlerde rüzgâr zaman zaman 8 km/sa hızla eserek yağışı destekliyor.

Akşam saatlerinde yağmur etkisini azaltmadan sürüyor. Sıcaklık 8°C’ye geriliyor; nem tekrar %96 seviyesine yükseliyor. Rüzgârın yönü kuzeye dönüyor ve hafif ama hissedilir şekilde serinlik katıyor.

Günün son bölümünde, 21.00–24.00 aralığında sıcaklık 7°C’ye düşüyor. Yağmurun aralıklarla devam ettiği bu saatlerde nem %94, rüzgâr ise 8 km/sa civarında. Eskişehir’de gün genel olarak nemli, bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir havayla tamamlanacak.

