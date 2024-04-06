3 Saat Uzunluğunda Olsa da İzlerken Sizi Ekrana Bağlayacak Birbirinden Muhteşem Ötesi Filmler
3 Saat Uzunluğunda Olsa da İzlerken Sizi Ekrana Bağlayacak Birbirinden Muhteşem Ötesi Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
'İlginç zamanlarda yaşayabilirsiniz' sözü içinde bulunduğumuz dönemde kulağa bir lanet gibi gelebilir, ancak işte buradayız, çevresel, biyolojik ve duygusal düzeylerde hızla değişen bir dünyayla karşı karşıyayız. İşlenmesi gereken çok şey var. Ancak bundan kaçınmak mümkün olmasa da zaman zaman dikkatimizi dağıtacak şeylere ihtiyaç duyuyoruz ve dünyanın karmaşasından kaçmak için epik bir sinema filmine dalmaktan daha iyi bir yol yok. Üç saat büyük bir istek gibi görünebilir, ancak 'Titanic', 'The Godfather' ve o gülünç derecede uzun Harry Potter filmlerini izlediniz. Şimdi kendinizi on yıllardır ertelediğiniz o ürkütücü sinema parçasına teslim etmenin tam zamanı. Kim bilir? Günümüzün sorunları hakkında geçmişten fikir edinebilirsiniz!
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25. The Hateful Eight (2015)
24. Kagemusha (1980)
23. Dr. Jivago (1965)
22. The Ten Commandments (1959)
21. Spartacus (1960)
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20. Titanik (1997)
19. Manolya (1999)
18. Dance with Wolves (1990)
17. Gandhi (1982)
16. Fanny ve Alexander (1982)
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15. Andrei Rublev (1966)
14. Barry Lyndon (1975)
13. The Deer Hunter (1978)
12. Ben-Hur (1959)
11. Gone with the Wind (1939)
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10. The Wolf of Wall Street (2013)
9. Judgment at The Nuremberg (1961)
8. The Best of Youth (2003)
7. Once Upon a Time in America (1984)
6. Lawrence of Arabia (1962)
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5. Seven Samurai (1954)
4. The Green Mile (1999)
3. Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
2. The Godfather 2 (1974)
1. Schindler's List (1993)
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