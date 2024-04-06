3 Saat Uzunluğunda Olsa da İzlerken Sizi Ekrana Bağlayacak Birbirinden Muhteşem Ötesi Filmler

IMDb: 8.0

Özet: Los Angeles'ta 24 saat; kedi köpek yağıyor. Birbirine paralel ve kesişen iki öykü, ölmek üzere olan adamları dramatize eder: ikisi de yetişkin bir çocuktan uzaktır, ikisi de iletişim kurmak ister ve iki çocuk da babayla hiçbir şey yapmak istemez. Earl Partridge'in oğlu karizmatik bir kadın düşmanıdır; Jimmy Gator'ın kızı ise kokainman ve kimsesizdir. Yumuşak başlı ve şefkatli bir hemşire Earl için araya girerek oğluna ulaşır; dindar ve dürüst bir devriye polisi kızıyla tanışır, ondan etkilenir ve onu yeni bir sükûnete doğru yönlendirir. Bu arada, suçluluk duygusu Earl'ün genç karısını tüketirken, biri yetişkin ve ezik, diğeri genç ve baskı altında olan iki harika çocuk durumlarıyla yüzleşir.

Oyuncular: Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore

Yönetmen: Paul Thomas Anderson