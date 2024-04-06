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3 Saat Uzunluğunda Olsa da İzlerken Sizi Ekrana Bağlayacak Birbirinden Muhteşem Ötesi Filmler

3 Saat Uzunluğunda Olsa da İzlerken Sizi Ekrana Bağlayacak Birbirinden Muhteşem Ötesi Filmler

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 16:01

'İlginç zamanlarda yaşayabilirsiniz' sözü içinde bulunduğumuz dönemde kulağa bir lanet gibi gelebilir, ancak işte buradayız, çevresel, biyolojik ve duygusal düzeylerde hızla değişen bir dünyayla karşı karşıyayız. İşlenmesi gereken çok şey var. Ancak bundan kaçınmak mümkün olmasa da zaman zaman dikkatimizi dağıtacak şeylere ihtiyaç duyuyoruz ve dünyanın karmaşasından kaçmak için epik bir sinema filmine dalmaktan daha iyi bir yol yok. Üç saat büyük bir istek gibi görünebilir, ancak 'Titanic', 'The Godfather' ve o gülünç derecede uzun Harry Potter filmlerini izlediniz. Şimdi kendinizi on yıllardır ertelediğiniz o ürkütücü sinema parçasına teslim etmenin tam zamanı. Kim bilir? Günümüzün sorunları hakkında geçmişten fikir edinebilirsiniz!

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. The Hateful Eight (2015)

25. The Hateful Eight (2015)

IMDb: 7.8

Özet: 'The Hateful Eight' İç Savaş sonrası Wyoming'de bir kar fırtınası sırasında geçen bir Quentin Tarantino filmi. Bir posta arabası mola yerinde mahsur kalan sekiz yabancıyı konu alır. Aralarında ödül avcısı John Ruth, mahkûm Daisy Domergue ve başka bir ödül avcısı olan Binbaşı Marquis Warren da vardır. Sığınacak bir yer ararken Minnie'nin Tuhafiyesine varırlar ve burada dört yabancıyla daha karşılaşırlar. Şüpheler arttıkça gerilim yükselir, şiddetli yüzleşmelere ve her karakter hakkında ifşaatlara yol açar. Dışarıdaki fırtına şiddetlendikçe ittifaklar değişir, ihanetler gerçekleşir ve karakterlerin gerçek doğası ortaya çıkar.

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

Yönetmen: Quentin Tarantino

24. Kagemusha (1980)

24. Kagemusha (1980)

IMDb: 7.9

Özet: Orta çağ Japonya'sında güçlü bir savaş lordu öldüğünde, onu taklit etmesi için askere alınan yoksul bir hırsız, rolünü yerine getirmekte zorlanır ve krallığın çalkantılı zamanlarında savaş lordunun ruhuyla çatışır.

Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamazaki, Ken'ichi Hagiwara

Yönetmen: Akira Kurosawa

23. Dr. Jivago (1965)

23. Dr. Jivago (1965)

IMDb: 7.9

Özet: Rus Devrimi sırasında Dr. Yuri Zhivago (Omar Sharif), babasının intiharının ardından teyzesi ve amcası tarafından yetiştirilen genç bir doktordur. Yuri, annesinin sevgilisi vicdansız iş adamı Victor Komarovsky (Rod Steiger) ile ilişkisi olan güzel Lara Guishar'a (Julie Christie) aşık olur. Ancak Yuri sonunda kuzeni Tonya (Geraldine Chaplin) ile evlenir. Ancak yıllar sonra Lara ile tekrar karşılaştıklarında, aralarındaki aşk kıvılcımı yeniden alevlenir.

Oyuncular: Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin

Yönetmen: David Lean

22. The Ten Commandments (1959)

22. The Ten Commandments (1959)

IMDb: 7.9

Özet: Firavun'un evinde bir Mısır prensi olarak yetiştirilen Hz.Musa, bir İbrani olarak gerçek mirasını ve halkını kölelikten kurtarıcı olarak ilahi görevini öğrenir.

Oyuncular: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter

Yönetmen: Cecil B. DeMille

21. Spartacus (1960)

21. Spartacus (1960)

IMDb: 7.9

Özet: Köle Spartaküs, gladyatör olarak acımasız bir eğitimden sağ kurtulur ve çökmekte olan Roma Cumhuriyeti'ne karşı şiddetli bir isyana öncülük eder; hırslı Crassus ise isyanı bastırarak iktidarı ele geçirmeye çalışır.

Oyuncular: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons

Yönetmen: Stanley Kubrick, Anthony Mann

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20. Titanik (1997)

20. Titanik (1997)

IMDb: 7.9

Özet: 84 yıl sonra, Rose DeWitt Bukater adlı 100 yaşındaki bir kadın, torunu Lizzy Calvert, Brock Lovett, Lewis Bodine, Bobby Buell ve Anatoly Mikailavich'e Keldysh'te, 10 Nisan 1912'de Titanic adlı bir gemide geçen hayatını anlatır. Genç Rose, annesi Ruth DeWitt Bukater ve nişanlısı Caledon Hockley ile birlikte üst sınıf yolcularla hareket eden gemiye biner. Bu sırada Jack Dawson adında bir serseri ve sanatçı ile en iyi arkadaşı Fabrizio De Rossi bir oyunda gemiye üçüncü sınıf bilet kazanırlar. Ve Titanik'in ilk ve son seferinde, 15 Nisan 1912'de sabaha karşı 02:20'de ölümüne kadar olan tüm hikâyeyi anlatıyor.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Yönetmen: James Cameron

19. Manolya (1999)

19. Manolya (1999)

IMDb: 8.0

Özet: Los Angeles'ta 24 saat; kedi köpek yağıyor. Birbirine paralel ve kesişen iki öykü, ölmek üzere olan adamları dramatize eder: ikisi de yetişkin bir çocuktan uzaktır, ikisi de iletişim kurmak ister ve iki çocuk da babayla hiçbir şey yapmak istemez. Earl Partridge'in oğlu karizmatik bir kadın düşmanıdır; Jimmy Gator'ın kızı ise kokainman ve kimsesizdir. Yumuşak başlı ve şefkatli bir hemşire Earl için araya girerek oğluna ulaşır; dindar ve dürüst bir devriye polisi kızıyla tanışır, ondan etkilenir ve onu yeni bir sükûnete doğru yönlendirir. Bu arada, suçluluk duygusu Earl'ün genç karısını tüketirken, biri yetişkin ve ezik, diğeri genç ve baskı altında olan iki harika çocuk durumlarıyla yüzleşir. 

Oyuncular: Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

18. Dance with Wolves (1990)

18. Dance with Wolves (1990)

IMDb: 8,0

Özet: Batıdaki uzak bir İç Savaş karakoluna atanan Teğmen John Dunbar, kendisini komşu bir Sioux yerleşimiyle ilişki içinde bulur ve bu durum onun kendi amacını sorgulamasına neden olur.

Oyuncular: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene

Yönetmen: Kevin Costner

17. Gandhi (1982)

17. Gandhi (1982)

IMDb: 8.0

Özet: 'Gandhi' (1982), Mahatma Gandhi'nin hayatını ve Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesini anlatan biyografik bir drama filmidir. Film, Gandhi'nin Güney Afrika'daki ırkçılığa karşı verdiği mücadeleden Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasına kadar olan yolculuğunu takip eder. Gandhi, pasif direniş ve barışçıl protestoların gücünü kullanarak Britanya sömürgeciliğine karşı savaşır ve Hindistan halkını özgürlüğe doğru yönlendirir. Ancak, Gandhi'nin fikirleri ve liderliği bazıları tarafından sorgulanırken, diğerleri tarafından büyük saygı görür. Film, Gandhi'nin kişisel ve siyasi mücadelesini, Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin tarihini ve dünya üzerindeki etkisini derinlemesine inceler.

Oyuncular: Ben Kingsley, John Gielgud, Rohini Hattangadi

Yönetmen: Richard Attenborough

16. Fanny ve Alexander (1982)

16. Fanny ve Alexander (1982)

IMDb: 8.1

Özet: 'Fanny ve Alexander' Ingmar Bergman tarafından yönetilen 1982 yapımı bir filmdir. 20. yüzyılın başlarında İsveç'te geçen hikâye, zengin bir tiyatrocu ailedeki rahat yaşamları babalarının ani ölümü ve ardından anneleri Emilie'nin katı ve baskıcı bir piskoposla yeniden evlenmesiyle altüst olan Ekdahl ailesinin, özellikle de Fanny ve Alexander kardeşlerin hayatlarını konu alıyor. Film, aile dinamiklerinin inceliklerini, sıradan ve büyülü olan arasındaki çatışmayı ve toplumsal kısıtlamalar karşısında özgürlük ve bireysellik mücadelesini irdeliyor. Canlı karakterler, çarpıcı sinematografi ve Bergman'ın alametifarikası olan varoluşsal temaların keşfi sayesinde, 'Fanny ve Alexander' hayat, aşk ve insanlık durumu üzerine derin bir meditasyon sunan zengin ve duygusal olarak yankı uyandıran bir destandır.

Oyuncular: Bertil Guve, Pernilla Allwin, Kristina Adolphson

Yönetmen: Ingmar Bergman

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15. Andrei Rublev (1966)

15. Andrei Rublev (1966)

IMDb: 8.1

Özet: Andreiv Rublev, 15. Yüzyıl Rus tarihinin çalkantılı bir döneminde, rakip Prensler arasındaki bitmek bilmeyen savaşların ve Tatar istilalarının damgasını vurduğu bir dönemde büyük ikona ressamının hayatını anlatıyor.

Oyuncular: Anatoliy Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolay Grinko

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

14. Barry Lyndon (1975)

14. Barry Lyndon (1975)

IMDb: 8.1

Özet: On sekizinci yüzyılda, İrlanda'nın küçük bir köyünde, Redmond Barry (Ryan O'Neal) kuzeni Nora Brady'ye (Gay Hamilton) aşık genç bir çiftlik çocuğudur. Nora, İngiliz Yüzbaşı John Quin (Leonard Rossiter) ile nişanlanınca, Barry onu bir tabanca düellosuna davet eder. Kazanır ve Dublin'e kaçar, ancak yolda soyulur. Başka bir alternatifi olmayan Barry, Yedi Yıl Savaşları'nda savaşmak üzere İngiliz Ordusu'na katılır. Firar eder ve Prusya Ordusu'na katılmak zorunda kalır; burada yüzbaşısının hayatını kurtarır ve İrlandalı kumarbaz Chevalier de Balibari'nin (Patrick Magee) koruması ve casusu olur. Chevalier'e yardım eder ve zengin Lady Lyndon (Marisa Berenson) ile evlenmeye karar verene kadar onun ortağı olur. İngiltere'ye taşınırlar ve Barry, asalet takıntısıyla kadının servetini har vurup harman savurur ve tehlikeli ve intikamcı bir düşman edinir.

Oyuncular: Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee

Yönetmen: Stanley Kubrick

13. The Deer Hunter (1978)

13. The Deer Hunter (1978)

IMDb: 8.1

Özet: Michael, Steven ve Nicky sık sık geyik avına çıkmaktan hoşlanan üç yakın arkadaştır. Bu adamlar ülkeleri için savaşmak üzere Vietnam'a gitmek üzere askere alınırlar ve bunu bir veda partisi ve Steven'ın 'Angela' adında hamile bir kadınla evlenmesiyle kutlarlar. Savaş sırasında yaşanan dehşet ve bu adamların oynamak zorunda bırakıldığı sınır tanımayan Rus Ruleti oyunlarından sonra Michael eve döner ve geyik avı gezilerinin savaş nedeniyle eskisi gibi olmadığını fark eder ve sonunda Steven'ın engelli olduğunu ve Nicky'nin Vietnam'dan dönmediğini öğrenir ve bunun üzerine onu kurtarmak için Vietnam'a geri döner.

Oyuncular: Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale

Yönetmen: Michael Cimino

12. Ben-Hur (1959)

12. Ben-Hur (1959)

IMDb: 8.1

Özet: Judah Ben-Hur, 1. yüzyılın başında Kudüs'te zengin bir Yahudi prensi ve tüccar olarak yaşamaktadır. Yeni vali ile birlikte eski dostu Messala da Roma lejyonlarının komutanı olarak gelir. İlk başta uzun zaman sonra karşılaştıkları için mutlu olmalarına rağmen farklı siyasi görüşleri onları ayırır. Karşılama töreni sırasında Judah'ın evinden bir çatı kiremidi düşer ve valiyi yaralar. Messala onların suçsuz olduğunu bilmesine rağmen Yahuda'yı kürek cezasına çarptırır, annesi ve kız kardeşini de hapse atar. Ancak Yahuda geri dönüp intikam alacağına yemin eder.

Oyuncular: Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd

Yönetmen: William Wyler

11. Gone with the Wind (1939)

11. Gone with the Wind (1939)

IMDb: 8.2

Özet: Muhafazakâr ve çıkarcı bir hanımefendi ile çapkın bir vurguncu, köleliğin sona ermesiyle yıkılan toplum, İç Savaş ve Yeniden Yapılanma dönemlerinde yeniden inşa edilirken çalkantılı bir aşk macerasında karşı karşıya gelirler.

Oyuncular: Clark Gable, Vivien Leigh, Thomas Mitchell

Yönetmen: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood

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10. The Wolf of Wall Street (2013)

10. The Wolf of Wall Street (2013)

IMDb: 8.2

Özet: Jordan Belfort (DiCaprio), 1990'larda Wall Street'te ve kurumsal bankacılık dünyasında mafya sızması da dahil olmak üzere yaygın yolsuzlukları içeren büyük bir menkul kıymet dolandırıcılığı davasında iş birliği yapmayı reddettiği için neredeyse iki yıl hapis yatan Long Island'lı bir borsacıdır.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

Yönetmen: Martin Scorsese

9. Judgment at The Nuremberg (1961)

9. Judgment at The Nuremberg (1961)

IMDb: 8.3

Özet: 'The Judgment at Nuremberg' (Nürnberg Mahkemesinde Hakim), II. Dünya Savaşı sonrasında Nazi liderlerinin yargılanmasını konu alan bir Amerikan drama filmidir. Film, Amerikalı Yargıç Dan Haywood'un (Spencer Tracy) başkanlığını yaptığı Nürnberg Mahkemeleri'nde geçer. Mahkemede, Nazi liderlerinden Ernst Janning (Burt Lancaster) ve diğerleri savaş suçlarıyla yargılanmaktadır. Yargıç Haywood, Janning'in suçlarını değerlendirirken insan doğası, adalet ve vicdan gibi derin konuları sorgular. Film, tarihsel olayları ve insanın içsel çatışmalarını etkileyici bir şekilde aktarır, izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunar.

Oyuncular: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark

Yönetmen: Stanley Kramer

8. The Best of Youth (2003)

8. The Best of Youth (2003)

IMDb: 8.5

Özet: Nicola ve Matteo Carati, 1966'dan 2000'e kadar olan yılları ve bu döneme damgasını vuran tüm olayları yaşamış Romalı iki kardeştir. Maceralarına akıl hastanesine kapatılmış genç bir kız olan Giorgia'ya yardım ederek başlarlar. Floransa'daki sel felaketinden sonra Nicola, BR'ye (solcu bir örgütün kısalımı) tehlikeli bir sempati duyan yetenekli bir piyano sanatçısı olan Giulia ile tanışır. Polis teşkilatına girmiş asi bir ruh olan Matteo, iyimser fotoğrafçı Mirella'yı bulacaktır. Bu dört karakter ve diğerleri, terörizm ve Tangentopoli (1990'ların başında İtalya'da ortaya çıkan büyük yolsuzluk skandalının adı) yıllarını aşacaklardır.

Oyuncular: Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Jasmine Trinca

Yönetmen: Marco Tullio Giordana

7. Once Upon a Time in America (1984)

7. Once Upon a Time in America (1984)

IMDb: 8.3

Özet: New York'un İçki Yasağı dönemindeki Aşağı Doğu Yakası'nda öne çıktıkları sırada acımasızca sadık suç ortakları olan, çoktan ölmüş çocukluk arkadaşları Max, Patsy ve Cockeye' in canlı anıları zihnine kazınmışken, yenilmiş, beş parasız ve suçluluk duygusu içindeki eski gangster David 'Noodles' Aaronson Manhattan'a döner. Karanlık geçmişine ışık tutma görevinde neyle karşılaşacağını bilmeyen kır saçlı Noodles, 35 yıllık lanetli sürgünün ardından hayattaki tek arkadaşı Şişko Moe ile yeniden bir araya gelir. Ancak, suçluluğun acımasız, delici sesi, iyi kullanılmış deri bir bavulun esrarengiz içeriği işleri daha da karmaşık hale getirirken, bir sonuca ulaşmanın önündeki engeldir. Ve şimdi, parçalanmış bir vicdanın arka planında, 50 yıldan fazla süren aşk, ölüm ve aradaki her şeyin hüzünlü, acı tatlı hatıraları ayrılmaz bir şekilde iç içe geçerek daha da şaşırtıcı sorulara yol açıyor. Peki bir adamın elinde hiçbir şey kalmadığında seçenekleri nelerdir?

Oyuncular: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Yönetmen: Sergio Leone

6. Lawrence of Arabia (1962)

6. Lawrence of Arabia (1962)

IMDb: 8.3

Özet: İngiliz Teğmen T.E. Lawrence, yerli Bedevi kabileleri hakkındaki bilgisi nedeniyle Prens Faysal'ı bulması ve Türklere karşı mücadelelerinde Araplarla İngilizler arasında irtibat sağlaması için Arabistan'a gönderilir. Lawrence, yerli Şerif Ali'nin yardımıyla üstlerinin emirlerine karşı gelir ve iyi korunan bir Türk limanına saldırmak için çölde cesur bir deve yolculuğuna çıkar.

Oyuncular: Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn

Yönetmen: David Lean

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5. Seven Samurai (1954)

5. Seven Samurai (1954)

IMDb: 8.6

Özet: Zor günler geçiren kıdemli bir samuray, bir köyün haydutlardan korunma talebine cevap verir. Kendisine yardım etmeleri için 6 samuray daha toplar, köy halkına kendilerini nasıl savunacaklarını öğretirler ve samuraylara günde üç öğün yemek verirler. Film, 40 haydutun köye saldırmasıyla büyük bir savaşla sonuçlanır.

Oyuncular: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima

Yönetmen: Akira Kurosawa

4. The Green Mile (1999)

4. The Green Mile (1999)

IMDb: 8.6

Özet: 'The Green Mile', 1930'ların Louisiana'sında geçen bir hikayedir. Paul Edgecomb, Louisiana Eyalet Hapishanesi'nde gardiyan olarak çalışmaktadır. Hapishanede 'Yeşil Yol' olarak adlandırılan bir koridorda idam cezasına çarptırılmış mahkumları idam etmekle görevlidir. Hikâye, John Coffey adında büyük ve masum bir mahkûmun hapishaneye getirilmesiyle değişir. John'un olağanüstü iyileştirme gücü olduğu ortaya çıkar. Ancak, ona cinayet suçlaması yöneltilir. Paul, John'un masum olduğuna inanır, ancak onu kurtaramaz ve sonunda John idam edilir. Hikâye, Paul'un yaşlılık dönemine geçmesiyle sona erer, ancak John'un iyileştirici gücünün etkisi hala etrafındadır. Bu hikâye, iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi, adaletin bazen hatalı olabileceğini ve umutsuz durumlarda bile insanlık duygusunun varlığını vurgular.

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Yönetmen: Frank Darabont

3. Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

3. Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

IMDb: 9.0

Özet: Orta Dünya'nın geleceğini kontrol etmek için savaşan iyi ve kötü güçler arasındaki son karşılaşma. Frodo ve Sam Tek Yüzüğü yok etmek için Mordor'a ulaşırken, Aragorn taş şehir Minas Tirith'te Sauron'un kötü ordusuna karşı iyilik güçlerine liderlik eder.

Oyuncular: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen

Yönetmen: Peter Jackson

2. The Godfather 2 (1974)

2. The Godfather 2 (1974)

IMDb: 9.0

Özet: Corleone suç ailesinin devam eden destanı, Sicilya'da ve 1910'ların New York'unda büyüyen genç Vito Corleone'nin hikayesini anlatıyor ve 1950'lerde aile işini Las Vegas, Hollywood ve Küba'ya genişletmeye çalışan Michael Corleone'yi takip ediyor.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

Yönetmen: Francis Ford Coppola

1. Schindler's List (1993)

1. Schindler's List (1993)

IMDb: 9.0

Özet: Kibirli ve açgözlü bir Alman iş adamı olan Oskar Schindler, fabrikasını Yahudiler için bir sığınağa dönüştürmek zorunda hissedince barbar Nazi Almayasının ortasında beklenmedik bir insani yardımsever haline gelir. Yaklaşık 1100 Yahudi'yi Auschwitz toplama kampında gazla öldürülmekten kurtarmayı başaran Oskar Schindler'in gerçek hikayesine dayanan film, hepimizin içindeki iyiliğin bir kanıtıdır.

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

Yönetmen: Steven Spielberg

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