3 Saat Uzunluğunda Olsa da İzlerken Sizi Ekrana Bağlayacak Birbirinden Muhteşem Ötesi Filmler

IMDb: 7.8

Özet: 'The Hateful Eight' İç Savaş sonrası Wyoming'de bir kar fırtınası sırasında geçen bir Quentin Tarantino filmi. Bir posta arabası mola yerinde mahsur kalan sekiz yabancıyı konu alır. Aralarında ödül avcısı John Ruth, mahkûm Daisy Domergue ve başka bir ödül avcısı olan Binbaşı Marquis Warren da vardır. Sığınacak bir yer ararken Minnie'nin Tuhafiyesine varırlar ve burada dört yabancıyla daha karşılaşırlar. Şüpheler arttıkça gerilim yükselir, şiddetli yüzleşmelere ve her karakter hakkında ifşaatlara yol açar. Dışarıdaki fırtına şiddetlendikçe ittifaklar değişir, ihanetler gerçekleşir ve karakterlerin gerçek doğası ortaya çıkar.

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

Yönetmen: Quentin Tarantino