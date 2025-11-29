onedio
29 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?

Gökçe Cici
29.11.2025 - 10:48

29 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Kentte gün boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların öğle saatlerine kadar devam edeceği, akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bir görünümün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 8 ila 14 derece arasında değişmesi beklenirken nem oranının yüksek seyretmesi öngörülüyor. İşte 29 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu saatlik tahminleri...

29 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu

Son tahminlere göre, Bursa’da sabah 09.00-12.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde hava sıcaklığı 10 derece, hissedilen sıcaklık yine 10 derece ölçülüyor. Nem oranı yüzde 84 olurken rüzgarın maksimum hızının 14 km/s seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

12.00-15.00 aralığında yağışın devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 12 dereceye yükselirken nem oranı yüzde 96’ya çıkıyor. Rüzgarın en yüksek 20 km/s hızla eseceği belirtiliyor. 15.00-18.00 arasında yağış sürerken sıcaklık 14 derece oluyor ve rüzgarın maksimum 34 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde yağış etkisini kaybediyor. 18.00-21.00 saatlerinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor, sıcaklık 10 dereceye düşüyor ve rüzgar en fazla 20 km/s hızla esecek. 21.00-24.00 aralığında hava çok bulutlu.

