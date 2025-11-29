29 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?
29 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Kentte gün boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların öğle saatlerine kadar devam edeceği, akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bir görünümün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 8 ila 14 derece arasında değişmesi beklenirken nem oranının yüksek seyretmesi öngörülüyor. İşte 29 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu saatlik tahminleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın