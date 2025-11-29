29 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?

Son tahminlere göre, Bursa’da sabah 09.00-12.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde hava sıcaklığı 10 derece, hissedilen sıcaklık yine 10 derece ölçülüyor. Nem oranı yüzde 84 olurken rüzgarın maksimum hızının 14 km/s seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

12.00-15.00 aralığında yağışın devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 12 dereceye yükselirken nem oranı yüzde 96’ya çıkıyor. Rüzgarın en yüksek 20 km/s hızla eseceği belirtiliyor. 15.00-18.00 arasında yağış sürerken sıcaklık 14 derece oluyor ve rüzgarın maksimum 34 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde yağış etkisini kaybediyor. 18.00-21.00 saatlerinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor, sıcaklık 10 dereceye düşüyor ve rüzgar en fazla 20 km/s hızla esecek. 21.00-24.00 aralığında hava çok bulutlu.