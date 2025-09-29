29 Eylül - 1 Ekim 2025 Haftanın Yantrası Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Kamakshya Yantra Nedir?

Ay, Venüs, Mars ve Plüton enerjileriyle doğrudan bağlantılıdır.

Özellikle Boğa, Akrep, Yengeç ve Balık burçları için çalışıldığında güçlü etkiler yaratır.

Kadın doğum haritalarında Lilith, Yoni Nakshatra ve Chandra Lagna noktaları üzerinden çalışıldığında şifa gücü artar.

Koruma & Numerolojik Destek

Bu özel enerji aracı, 000 711 44 sayı sekansı ile birlikte çalıştırıldığında, negatif enerjilere karşı kalkan görevi görür.

Yasal Uyarı

Tüm Kamakshya Yantra görselleri ve açıklamaları AstrodehA adına tescillenmiştir. Türk ve uluslararası telif hakkı yasaları kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kullanımı, kopyalanması ve çoğaltılması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

Son Söz

Kamakshya Yantra, sadece bir sembol değil; ilahi arzu, dönüşüm ve içsel gücün kapısını aralayan kadim bir enerji anahtarıdır. Bu özel yantra ile çalışan herkesin yolu ışıkla, şifa ile, tutkuyla dolsun.

AstrodehA