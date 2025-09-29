29 Eylül - 1 Ekim 2025 Haftanın Yantrası Hint Yantra Koleksiyonumuzdan Kamakshya Yantra Nedir?
Kamakshya Yantra, Hindistan’ın Assam bölgesinde yer alan kutsal Kamakhya Tapınağı’nda merkezlenen, Tantrik gelenekte büyük öneme sahip Kamakhya Devi’nin sembolik temsilidir. Bu özel yantra, dişil yaratıcı enerji, şehvetin kutsallığı, karmik dönüşüm ve spiritüel güçleri harekete geçirme yeteneğiyle tanınır. Sanskritçe’de “yantra”, “araç” veya “enerji yönlendirici” anlamına gelir. Kamakshya Yantra ise özellikle arzu, doğurganlık, sezgi ve ruhsal birleşim üzerinde çalışan güçlü bir enerjetik portaldır.
Kamakshya Yantra'nın Spiritüel Anlamı
Kamakshya Yantra Nasıl Kullanılır?
Astrolojik Bağlantılar
